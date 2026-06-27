Het Algemeen Dagblad’ın haberine göre, Ajax, Marijn Beuker’in sözleşmesini derhal feshetti.

Ajax uzmanı Mike Verweij'e göre, önümüzdeki hafta onunla pozisyonu hakkında görüşülecekti, ancak artık buna gerek kalmadı.

Verweij, futbol direktörünün “LinkedIn’deki abartılı özgeçmişinde yanlışlıklar” olduğunu belirtti. Ajax, bunu Beuker’e çok ağır bir suç olarak görüyor.

Ayrıca Beuker, geçen sezon yapılan hatalı transferlerden de sorumlu tutuluyor: Raul Moro, Ko Itakura, Oscar Gloukh ve James McConnell bu transferler arasında sayılıyor.

Yine de Cumartesi sabahı, Beuker’in Ajax’tan ayrılacağı henüz tam olarak kesin değildi. Beuker, Denetim Kurulu danışmanı Louis van Gaal’ın tavsiyesi üzerine göreve gelmişti ve bu durum ona bir avantaj sağlamış olabilirdi.

Ayrıca son haftalarda Amsterdam’dan basın haberleri yağmur gibi yağıyordu. Beuker, genç oyuncuları birbiri ardına kadroya katmayı başardı.



