"Ajax, Marc-André ter Stegen'e karşı sabrını yitiriyor"

Marc-André ter Stegen’in Ajax ile gerçekten bir kiralama anlaşması imzalayıp imzalamayacağı belirsizliğini koruyor. Mundo Deportivo Salı günü, Amsterdam kulübünün Alman kaleciyi sonsuza kadar beklemeyeceğini ve FC Barcelona ile yapılacak kiralama anlaşmasının hatta suya düşebileceğini bildirdi.

Tüm taraflar, kiralama transferi ve Ajax’ın üstleneceği maaş payı konusunda zaten bir anlaşmaya varmış durumda. Ancak söz konusu İspanyol gazetesine göre, vergi detayları gecikmeye neden oluyor.

Barcelona, bu çıkmazın kulüp tarafından aşılamayacağını ve topun Ter Stegen ile çevresindekilerde olduğunu vurguluyor. Katalan devi, bir çözüm bulunacağına dair umudunu koruyor.

Ajax’ta ise böyle bir güven yok. Amsterdam ekibi, gecikme konusunda bir açıklama yapamıyor. Ajax somut bir son tarih belirlemiyor, ancak Ter Stegen’in imzasını sonsuza kadar beklemeyecek. Bu arada, Barcelona ile anlaşmanın bozulacağı ihtimali de hesaba katılıyor.

Teknik direktör Míchel, Perşembe günü Conference League ikinci ön eleme turunda Vojvodina karşısında Ter Stegen’e süre vermeyi zaten hesaba katmıyor. Alman kalecinin uyum sağlaması için çok az zaman var ve ayrıca tıbbi muayene de yapılması gerekiyor. Bu nedenle kadroya kaydedilmedi.

Ter Stegen, uzayan bu konu hakkında net bir açıklama yapmaktan kaçınıyor. 34 yaşındaki kaleci, sözleşmesinin iki yıl daha devam ettiği Barcelona’nın antrenman tesislerinde formunu korumaya devam ediyor.

Ajax, Ter Stegen’i satın alma opsiyonu olmaksızın bir sezonluk kiralamak istiyor. Kiralama anlaşması sonuçlanırsa, tecrübeli kaleci prensip olarak gelecek yıl yaz aylarında Barcelona’ya geri dönecek.