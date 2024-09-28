Ajax mağlubiyeti sonrası Beşiktaş'ta beklenen karar çıktı: Van Bronckhorst kararını verdi

Ajax'a deplasmanda 4-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst sistem değişikliğine gidiyor.

Beşiktaş, Ajax'a 4-0 yenildi

Avrupa Ligi'nde kabusu yaşadı

Giovanni van Bronckhorst sistem değişikliğine gidiyor

NE OLDU? Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax'a karşı oynadığı ilk maçta sahadan 4-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Amsterdam'daki ağır yenilginin ardından Giovanni van Bronckhorst, ilk 11'de değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

BÜYÜK RESİM: Fanatik'in haberine göre, Giovanni van Bronckhorst, Kayserispor ile oynanacak karşılaşmada Semih Kılıçsoy'a görev verecek. Hollandalı çalıştırıcının genç yıldızı solda oynatması, ileri uçta ise Ciro Immobile'ye görev vermesi bekleniyor.

Siyah-beyazlılar orta sahada Musrati, Gedson, Rafa Silva üçgeniyle çıktığı ve hiç kaybetmediği kurguya ise geri dönecek. Ajax maçında performansı eleştiri alan Onana ise tekrardan yedek kulübesine çekilecek.

Haberin devamı aşağıda

SIRADA NE VAR? Beşiktaş bir sonraki maçını 30 Eylül'de Kayserispor deplasmanında oynayacak. Ardından 3 Ekim'de UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında Eintracht Frankfurt'u konuk edecek.