Ajax, Lutsharel Geertruida için RB Leipzig’in kapısını çaldı

Sky Sports'un Almanya edisyonunun haberine göre Ajax, Lutsharel Geertruida için RB Leipzig nezdinde girişimde bulundu. Amsterdam ekibi, oyuncuyu kiralamak istiyor.

Geertruida'nın Hollanda'da ne kadar beğenildiği sır değil. Stoper ve sağ bekte görev yapabilen oyuncu, PSV ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı.

Profesyonel futboldaki ilk maçına De Kuip'te çıkan Rotterdamlı oyuncunun dönüşü, Feyenoord'un da gündeminde.

Ancak Leipzig, Geertruida'yı bonservisiyle göndermek istiyor; Ajax ve PSV ise oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı tercih ediyor. Hollanda kulüplerinin Suudi Arabistan, İspanya ve İngiltere'den de rakipleri var.

Sky'a göre hiçbir kulüp somut adım atmazsa Leipzig, transfer döneminin sonunda kiralık bir ayrılığa yine de onay verebilir.

Leipzig şu anda savunmacı için 20 milyon euro talep ediyor. Ajax, PSV ve Feyenoord bu rakamı ödemek istemiyor.

Ajax, savunmaya takviye arayışını yoğun şekilde sürdürüyor. Josip Sutalo henüz hazır değil ve bu yaz ayrılmaya yakın görünüyor. Ko Itakura'ya da yeni bir kulüp bulması için izin verildi.