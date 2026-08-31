Girona muhabiri Ivan Quirós'un haberine göre Ajax, Azzedine Ounahi için yürütülen yarıştan çekildi. Amsterdam ekibinin daha önce Faslı orta sahayla kişisel şartlarda anlaşma sağladığı öne sürülse de, artık oyuncunun imzası için süren yarışta yer almadığı belirtiliyor.

Quirós'a göre Girona şu anda Ounahi konusunda hiçbir kulüple anlaşmaya varmış değil. Son saatlerde özellikle Panathinaikos ile PSV'nin, 55 kez milli olan oyuncunun transferi için ciddi şekilde bastırdığı ifade ediliyor.

Panathinaikos, Ounahi'yi oldukça cazip bir teklifle ikna etmeye çalışıyor. Yunan kulübünün, onu Yunanistan Ligi'nin en çok kazanan oyuncusu yapmayı istediği, PSV'nin de güçlü şekilde devreye girdiği aktarılıyor.

Böylece Ajax, en azından şimdilik orta saha oyuncusu için devreden çıkmış gibi görünüyor. Dikkat çekici olan ise Quirós'un, Amsterdam temsilcisinin Ounahi ile hatta sözleşme şartlarında anlaşmaya vardığını, buna rağmen görüşmelerden çekilme kararı aldığını yazması.

Birkaç gün önce ise Amsterdam'a transferin daha da yakın olduğu düşünülüyordu. Santi Aouna cuma günü, Ounahi'nin Ajax ile kişisel görüşmeler yapmak üzere Hollanda'nın başkentine uçtuğunu yazmıştı, ancak bu iddia kısa süre sonra başka kaynaklar tarafından yalanlandı.

Orta saha oyuncusunun burada Jordi Cruijff ile masaya oturduğu öne sürüldü, ancak o dönemde de Ajax ile anlaşmanın kesin olmaktan çok uzak olduğu vurgulanmıştı. O sırada da Ounahi ile ilgilenen birden fazla kulüp vardı.

Teknik direktör Míchel Sánchez, Faslı oyuncuyu Girona'da birlikte geçirdikleri dönemden iyi tanıyor ve onu kadrosuna katmayı çok istiyordu. Ounahi, İspanyol teknik adamın yönetiminde bir sezon oynadı, ancak Ajax'ın uzun süredir aradığı spesifik 6 numara olarak görülmüyor.

Bu arada Girona, transfer döneminin son aşamasında durumun nasıl gelişeceğini bekliyor. Quirós'a göre İspanyol kulübü, Ounahi için hâlâ bir alıcı çıkmasını umuyor.