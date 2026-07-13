Ajax, Juventus’un forvetiyle sözlü anlaşmaya vardı

Fabrizio Romano ve Matteo Moretto’nun Pazartesi günü bildirdiğine göre, Ajax, Diego Pugno ile sözlü bir anlaşmaya vardı. Juventus’un 20 yaşındaki forveti, Vriendenloterij Eredivisie’de bir maceraya atılmaya sıcak bakıyor.

Pugno, Serie C'nin B grubunda mücadele eden Juventus Next Gen'in bir parçası. Forvet, oyunu iyi okuyabilen ve teknik becerileri yüksek bir oyuncu olarak görülüyor. Pugno ayrıca ceza sahası içinden ve dışından gol atabiliyor.

1,86 metre boyundaki forvet, 2021 yılında Juventus'un altyapısına katıldı ve sözleşmesi iki yıl daha devam ediyor. Aralık 2024'te A takımda ilk kez forma giydi ve şu ana kadar A takımda toplam altı dakika süre aldı.

Ajax’ın yetenekli Pugno için ne kadar bir bütçe ayırdığı ve tam olarak nasıl bir sözleşme hazırlandığı henüz bilinmiyor. Transfermarkt, bu çok aranan forvetin değerini 400.000 avro olarak tahmin ediyor.

Ajax, Marcos Leonardo için de transfer görüşmeleri yürütüyor. Amsterdam kulübü, Al-Hilal’da forma giyen oyuncuya teklifte bulundu ve forveti satın alıp almayacağını ya da kiralık olarak transfer edip etmeyeceğini değerlendiriyor.

2024 yılında Benfica’dan 40 milyon avroya transfer edilen Leonardo, teknik direktör Jordi Cruijff ile görüşmüştü. Ajax’a açık olduğunu belirten oyuncu, yakında tekrar görüşme yapacak.

Ajax, daha önce Wout Weghorst’un FC Twente’ye transferini yaşamıştı. Ayrıca Kasper Dolberg’in de bu yaz kulüp değiştireceği tahmin ediliyor.