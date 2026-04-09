Ajax, Jorthy Mokio'nun geleceği hakkında ani bir açıklamayla sürpriz yaptı

Ajax, kendi kanallarında ani bir açıklamayla Jorthy Mokio'nun sözleşmesini uzatacağını duyurdu. Orta saha oyuncusu, Jordi Cruijff ile yaptığı görüşmelerin ardından ikna oldu.

Uzun süredir Mokio'nun Ajax'tan ayrılacağı düşünülüyordu. Belçikalı oyuncu, Manchester United dahil olmak üzere yurtdışındaki birçok kulübün ilgisini çekmişti.

Mokio'nun sözleşmesi 2027 ortasına kadar geçerliydi, bu nedenle Ajax'ın bu yaz onu satması gerekiyordu.

Artık buna gerek kalmadı. 18 yaşındaki Belçikalı oyuncu, Johan Cruijff ArenA'da 2031 ortasına kadar geçerli bir sözleşme imzalayacak.

Mokio ve ekibi, göreve yeni başlayan teknik direktör Cruijff ile yaptıkları kişisel görüşmelerde ikna oldular. Orta saha oyuncusu, Ajax'ta kalmanın gelişimi için en iyisi olduğuna emin.

Ajax, Mokio'yu 2024 kışında KAA Gent'ten bedelsiz transfer etmişti. Belçika milli takımında bir kez forma giyen oyuncu, o dönemde PSV ile yaşanan transfer yarışında Ajax'ı tercih etmişti.

Bu sezon Mokio, Amsterdam ekibi adına 21 VriendenLoterij Eredivisie maçında forma giydi. Bu maçlarda iki gol attı ve bir asist yaptı. İki golünden birini Johan Cruijff ArenA'daki Derbi'de (2-0) attı.



