Ajax, Mundo Deportivo'ya göre giderek daha net şekilde Míchel'in izlerini taşımaya başladı. Katalan spor gazetesi, Amsterdam'daki son gelişimden etkilendi ve takımın lig şampiyonluğu yarışında ciddi şekilde yer alabileceğini düşünüyor.

Mundo Deportivo, çarşamba günü “Míchel'in Ajax'ı seyir hızına ulaştı” manşetini attı. Gazeteye göre mevcut takım sanki yıllardır birlikte oynuyormuş gibi görünüyor, oysa Míchel yeni projesi üzerinde yalnızca birkaç aydır çalışıyor.

İspanyol analiz, Willem II karşısında alınan ikna edici 5-1'lik galibiyetin ardından geldi. Ajax, salı günü topa yüzde 70 oranında sahip oldu ve tam 33 şut çekti. Amsterdam ekibi devreye 2-0 önde girmesine rağmen, takım ikinci yarıda da daha fazla gol için baskılı şekilde oynamayı sürdürdü.

Mundo Deportivo, ayrıca Ajax'ın son dört lig maçındaki üretkenliğine de dikkat çekti. Takım Telstar'a karşı dört, PSV'ye karşı bir, Fortuna Sittard ve Willem II'ye karşı ise beşer gol attı.

Bu seride Ajax yalnızca PSV'ye 1-3 kaybetti. Gazete, Míchel'in takımının o maçta daha fazlasını hak ettiğini belirtiyor. Diğer üç karşılaşmada ise dokuz puan toplandı ve 14 gol atıldı. Savunmacı Youri Baas da Amsterdam ekibinin savunmasındaki güçlü performansı nedeniyle ayrıca öne çıkarıldı.

İspanyol gazetesi, lig şampiyonluğuna giden yolun hâlâ uzun olduğunu ve son şampiyon PSV'nin Ajax'ı geride tutacak yeterli kaliteye sahip olduğunu vurguladı. Yine de Mundo Deportivo, Míchel'in Girona'sıyla belirgin benzerlikler görüyor: “Girona'da da gördük ki, Míchel'in bir takımı, sonuçlar iyi futbolla örtüşmeye başladığında ve 'seyir hızı'na ulaşıldığında, pratikte durdurulamaz olabilir.”