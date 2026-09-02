Ajax, İspanya’da anlaşmaya vardı ve kanat oyuncusunu tanıttı

Ajax ile Espanyol, Leo Salazar’ın kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardı. On dokuz yaşındaki sol ayaklı kanat oyuncusu, sezon sonuna kadar kiralık olarak Amsterdam’da forma giyecek. Ajax’ın, iddialara göre 1 milyon euroluk satın alma opsiyonu aldığı ve Salazar’ın doğrudan Jong Ajax’a katılacağı belirtildi.

Salazar, Espanyol altyapısından yetişti. İspanya genç milli takım oyuncusu, son iki sezonda Katalan kulübünün ikinci takımında yer aldı.

Henüz çok genç ve tecrübesiz olan Salazar’ın, Jong Ajax’ta kendisini daha da geliştirmesi ve sonunda A takıma adım atması için zaman bulması bekleniyor.

De Telegraaf, salı günü teknik direktör Jordi Cruijff’ın Salazar için bir kiralama formülü üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Bir gün sonra hücum oyuncusu Amsterdam’da kiralık sözleşmeye imza atıyor.

Salazar, özellikle uzun vadeli bir yetenek olarak görülüyor. Cuma günü, Keuken Kampioen Divisie’de deplasmanda Almere City FC ile karşılaşacak olan Jong Ajax formasıyla ilk maçına çıkabilir.

Kiralık oyuncunun Espanyol ile sözleşmesi iki sezon daha devam ediyor. Şu ana kadar B takımda 43 maça çıktı, ancak Salazar henüz A takımda forma şansı bulamadı.

Ajax ayrıca Sunderland’in 24 yaşındaki kanat oyuncusu Simon Adingra’nın transferi üzerinde de çalışıyor. Sky Sports’a göre Amsterdam ekibi, Premier League’in başlangıcını sakatlığı nedeniyle kaçırmak zorunda kalan Sunderland’in 24 yaşındaki kanat oyuncusunu bir kez daha kontrolden geçirmek istiyor.