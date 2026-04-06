Ajax'ın yıldız oyuncusu Zerrouki'ye el sıkışmayı reddetti: "Zor bir adam"

FC Twente gözlemcisi Leon ten Voorde, Tubantia'nın "De Ballen Verstand" adlı podcast'inde, geçen cumartesi Ajax ile FC Twente arasındaki maçın ardından Mika Godts'un Ramiz Zerrouki'ye el sıkışmayı reddettiğini söyledi.

Cumartesi akşamı Ajax, kendi sahası Johan Cruijff ArenA'da kısa sürede 0-1 geriye düştü. Mats Rots tüm sahayı kat ettikten sonra Zerrouki, Maarten Paes'in arkasına yerleştirilmiş bir şut attı.

Ajax, iyi gelişen bir atağı tamamlayan Wout Weghorst ile skoru eşitledi, ancak maç sonunda yine de mağlup oldu. Sam Lammers, Bart van Rooij'a bir pas attı; Van Rooij, kaleciye doğru serbestçe ilerledi ve ardından güzel bir vuruşla golü attı.

İkinci yarıda Godts, Zerrouki'ye faul yaptı ve Cezayirli orta saha oyuncusu bunu hiç hoş karşılamadı. "Sahada bir tartışma yaşandı," diye başlıyor Ten Voorde.

"Genellikle oyuncular maçtan sonra barışır: olan oldu. Ama bu sefer öyle olmadı. Godts bunu reddetti. Zor bir adam. Tuhaf bir çocuk, ama çok iyi futbol oynayabiliyor," diye bitiriyor.

Godts, Cumartesi akşamı Weghorst'un golünde asist yaptı ve bu sezonki asist sayısını 10'a çıkardı. Ayrıca kendisi de 14 kez fileleri havalandırmayı başardı.