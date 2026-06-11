Ajax'ın transfer hedefi Viktor Tsygankov, Girona'dan ayrılmak için çok net bir adım attı

Viktor Tsygankov, Girona'dan bir an önce ayrılmak istiyor. AS'nin Perşembe günü bildirdiğine göre, Ukrayna asıllı 28 yaşındaki kanat oyuncusu, küme düşen İspanyol kulübüne bir mektup göndererek bu niyetini iletti.

Tsygankov'un menajeri FUTURO NEXO Football Agency, forvet oyuncusuyla birlikte Girona'ya resmi bir mektup hazırladı. Mektupta, ayrılabilmesi için kulübünden teklifleri dinlemesini istiyor.

Tsygankov'un Girona ile bir yıllık sözleşmesi daha var, ancak LaLiga2'de oynamayı kesinlikle istemiyor. 67 kez milli olan oyuncu, bu yaz statüsüne daha uygun yeni bir kulüp bulmayı umuyor.

Spor gazetesine göre Tsygankov grev yapmayı düşünmüyor ve Girona'dan sözleşmesinin feshedilmesini istemiyor. Özellikle kulüpte üç yılı aşkın bir süredir sadakatle hizmet ettikten sonra, kulübün bu konuda esnek davranmasını umuyor.

Tsygankov, son haftalarda Ajax, Trabzonspor ve LaLiga'daki çeşitli kulüplerle anıldı. Sol ayaklı oyuncu, İspanya'da çok mutlu.

Yine de Ajax teknik direktörü Míchel, Tsygankov'u Johan Cruijff ArenA'da bir maceraya atılmaya ikna ederek önemli bir rol oynayabilir.

Girona'da ise istatistikleri 119 resmi maç, 20 gol ve 23 asist olarak görünüyor. Transfermarkt'a göre Tsygankov'un şu anki değeri 15 milyon euro.