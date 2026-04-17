Ajax'ın savunma oyuncusu Baas, bu yönüyle Daley Blind'e hayranlık duyuyor

Youri Baas, futbolcu olarak gelişimine tüm hızıyla devam ediyor. Ajax’ın stoper oyuncusu, her maçtan sonra kendi performansının görüntülerini izliyor; bu bilgi, cuma günü kulübün internet sitesinde yayınlanan bir röportajda ortaya çıktı.

"Maçtan hemen sonra belli bir hisse kapılıyorsunuz. O hissi görüntülerle biraz doğrulamak istiyorsunuz. Bundan çok şey öğrenebilirsiniz, bu yüzden aslında her zaman yapıyorum," diyor Amsterdam kulübünün henüz 23 yaşındaki savunma oyuncusu.

Baas, iyi bir pas yeteneğine sahip ve genellikle orta saha oyuncularına veya forvetlere isabetli paslar atmaya çalışıyor. Ancak bu konuda defans oyuncusu, takım arkadaşlarının koşu hareketlerine bağlı kalıyor. "Sean (Steur, ed.), topu çok isteyen bir oyuncu, bu yüzden doğal olarak sık sık topun başına geliyor."

"Sean'a sık sık uzak durması gerektiğini söylüyorum. Çünkü o zaman kendisi için de daha iyi bir pozisyon yaratıyor. İçeriye doğru sürerken, rakibin bir hareket yapmasını, örneğin bana doğru çıkmasını bekliyorsun. Böylece başka bir yerde daha fazla boşluk oluşuyor. O zaman soru şu: ne kadar bekleyeceksin? Oyunun eğlenceli yanı da bu," diyor Baas, sahadaki düşünce tarzını böyle analiz ediyor.

Baas, savunmadan orta sahaya yapılan paslardan büyük keyif alıyor. ''Sadece kendim için değil. Ama Daley (Blind, ed.) gibi biri bu tür paslarda ustadır. Tek bir pasla neredeyse tüm savunmayı aşıyorsun.''

"Bu paslar maçta çok sık olmuyor, çünkü genellikle orta saha biraz daha kapalı oluyor. Ama boşluk varsa, topu oynamak zorundasın. Ya vardır ya da yoktur," diyor hırslı Ajax oyuncusu.

Baas ayrıca forvetleri durdurma konusuna da değiniyor ve Sébastien Haller'i örnek gösteriyor. "Erken temas kurmaya çalışmalı ve onun serbest bir kafa vuruşu ya da koşu hareketi yapmasını olabildiğince zorlaştırmalısın. Eğer ona koşu hareketi yapması için alan verirsen ve o zaten senden daha uzunsa, işler zorlaşır."