Ajax'ın savunma oyuncusu Anton Gaaei, Amsterdam'dan ayrılabilir: Serie A'dan somut ilgi var

Transfer muhabiri Gianluca Di Marzio’nun bildirdiğine göre, Anton Gaaei bu yaz Ajax’tan Serie A’ya transfer olabilir. Sağ bek, Sassuolo’nun somut ilgisini çekiyor.

Sassuolo’nun ilgisi tamamen beklenmedik bir gelişme değil. Emilia-Romagna merkezli kulüp, geçtiğimiz transfer döneminde de ciddi bir ilgi göstermişti, ancak o zaman transfer gerçekleşmemişti.

Bu yaz durum farklı olabilir. 2023 yılında Ajax'a katılan Gaaei'nin kulüple 2028 ortasına kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor. Oldukça zorlu bir başlangıcın ardından, artık takımın değerli bir oyuncusu haline geldi.

Ancak, kısa süre önce Amsterdam'da yeni teknik direktör olarak göreve başlayan Míchel'in Gaaei'yi ne kadar beğeneceği henüz belli değil.

Di Marzio, Sassuolo’nun “onu kadrosuna katmak için elinden geleni yaptığını” yazıyor. Transfermarkt, Gaaei’nin değerini beş milyon avro olarak tahmin ediyor.

Sassuolo’nun Gaaei’nin sözleşmesini feshetmek için ne kadar ödeyeceği ise şimdilik bilinmiyor. Danimarka milli takımında bir kez forma giyen oyuncu, bugüne kadar Ajax formasıyla 111 maça çıktı (7 gol ve 13 asist).

Ajax, cuma günü gelecek sezonun hazırlıklarına başlayacak. Míchel o gün ilk antrenmanını yönetecek. Amsterdam ekibinin hazırlıklarıyla ilgili daha fazla bilgiyi buradan okuyabilirsiniz.