Ajax'ın muhtemel kadrosu: Heerenveen'deki kritik maçın kadrosu

Ajax, Pazar günü sc Heerenveen deplasmanında Vriendenloterij Eredivisie sezonunu tamamlayacak. Gelecek sezon Avrupa kupalarına katılmak için daha iyi bir sıralama elde etmek adına galibiyet hayati önem taşıyor. Abe Lenstra Stadyumu'nda oynanacak maç saat 14:30'da başlayacak ve ESPN 3'ten canlı olarak izlenebilecek.

Maarten Paes, Friesland'da kaleyi koruyacak; Anton Gaaei (sağ) ve Lucas Rosa (sol) ise savunmanın kanatlarında yer alacak. Youri Baas bu hafta hastaydı, ancak kuzeydeki maçta ilk 11'de yer alabilecek. Josip Sutalo ise savunmanın ortasında onun partneri olacak.

Teknik direktör Óscar García, Ajax'ın orta sahasında sürpriz bir değişiklik yapmadı. Oscar Gloukh, Jorthy Mokio ve Youri Regeer üçlü orta sahada yer alacak. Davy Klaassen ve Sean Steur ise konuk takımda yedek kulübesinde bekliyor.

Steven Berghuis forvetin sağ kanadında yer alırken, Dünya Kupası'nda yer almayan Mika Godts, Amsterdam ekibinin hücumunun sol kanadında görev yapıyor. Wout Weghorst, bu hafta aşil tendonu sakatlığı yaşayan Kasper Dolberg'in yerini alıyor.

Ajax, üçüncü sırayı ve Şampiyonlar Ligi ön eleme turuna katılma hakkını hala elde edebilir. Bunun için Heerenveen'i yenmesi ve PSV'nin FC Twente'yi yenmesi gerekiyor. Dördüncü sıradaki NEC'nin Go Ahead Eagles'ı yenmemesi gerekiyor.

Ajax'ın muhtemel kadrosu: Paes; Gaaei, Sutalo, Baas, Rosa; Gloukh, Regeer, Mokio; Berghuis, Weghorst, Godts.