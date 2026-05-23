Ajax'ın muhtemel kadrosu: García, final maçı öncesinde tek bir değişiklik yapıyor

Ajax, Conference League'in grup aşamasına kalmak için FC Utrecht ile mücadele ediyor. Teknik direktör Óscar García, Pazar günkü maçın kadrosunda sadece bir değişiklik yapmayı planlıyor gibi görünüyor. Volendam'daki Kras Stadyumu'nda oynanacak maç saat 12:15'te başlayacak ve ESPN 1'den canlı olarak izlenebilecek.

Maarten Paes, Volendam'da bir kez daha kaleyi koruyacak. García, savunmasında da herhangi bir değişiklik yapmayacak. Bu, Anton Gaaei (sağ) ve Lucas Rosa'nın (sol) kanatları, Aaron Bouwman ve Youri Baas'ın ise stoperleri oynayacağı anlamına geliyor. Hırvat Josip Sutalo'nun Dünya Kupası öncesinde risk almak istemediği ve bu nedenle play-off finalini kaçıracağı söyleniyor.

Ajax'ın orta sahasında da sürpriz yok. Sean Steur ve Davy Klaassen hücumda itici güç olacak. Perşembe günü yarı finalde FC Groningen'e gol atan Jorthy Mokio, Amsterdam ekibinin orta sahasında dengeyi sağlamalı.

Wout Weghorst, Groningen karşısında pek iyi bir izlenim bırakamadı ve bu nedenle rakibi Kasper Dolberg'e yerini bırakmak zorunda kaldı. Steven Berghuis (sağda) ve Mika Godts (solda), Danimarkalı forvetin paslarını besleyecek.

Ajax, Groningen'i 2-0'lık skorla oldukça rahat bir şekilde yendi. FC Utrecht ise gollü geçen karşılaşmada (3-2) sc Heerenveen'i mağlup etti. Pazar günkü maçın galibi, Conference League'de bir maceraya atılmaya hazırlanacak.

Ajax'ın muhtemel kadrosu: Paes; Gaaei, Bouwman, Baas, Rosa; Klaassen, Mokio, Steur; Berghuis, Dolberg, Godts.