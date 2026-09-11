Ajax, Vriendenloterij Eredivisie'de PSV'ye 1-3 yenilmesinin ardından rövanş peşinde. Voetbalzone'un tahminine göre teknik direktör Míchel, Fortuna Sittard karşısında takımında birkaç değişiklik yapacak. Limburg'daki mücadele saat 20.00'de başlayacak ve ESPN 1'den canlı yayınlanacak.

Marc-André ter Stegen, Sittard'da kaleyi koruyacak. Dörtlü savunmanın en sağındaki isim Anton Gaaei. Thilo Kehrer, geçen hafta Ruben van Bommel'in müdahalesinin ardından rehabilitasyon sürecine giren Aaron Bouwman'ın yerine oynayacak. Youri Baas, Fortuna karşısında Kehrer'in savunmadaki partneri olacak. Caio Henrique sol bekte başlayacak.

Sofyan Amrabat, PSV karşısında oyuna sonradan girerek ilk maçına çıkmıştı ve bu kez ilk 11'de sahaya çıkacak. Davy Klaassen ile Julian Brandt, Danny Buijs'in takımına karşı Ajax orta sahasını tamamlayacak. Böylece Jorthy Mokio bir süreliğine kenara çekilecek.

Steven Berghuis, sağ kanatta kendini yeniden kanıtlama fırsatı bulurken Abdellah Ouazane de sol tarafta hünerlerini sergileyecek. Amsterdam temsilcisinde hücumun ucunda Tolu Arokodare görev yapacak.

Ajax, PSV karşısında uzun süre iyi mücadele etti ancak sahasında 1-3 kaybetti. Fortuna ise alt sıralardaki ADO Den Haag'ı 2-3 mağlup ederek Eredivisie'de üst sıraların hemen arkasındaki yerini aldı.

Ajax'ın muhtemel 11'i: Ter Stegen; Gaaei, Kehrer, Baas, Caio Henrique; Amrabat, Klaassen, Brandt; Berghuis, Arokodare, Ouazane.