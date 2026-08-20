Ajax, perşembe günü Konferans Ligi play-off turunda FC Sion ile karşı karşıya gelecek. Voetbalzone'nin tahminine göre teknik direktör Míchel, ilk 11'inde iki değişikliğe gidiyor. İsviçre'deki maç TSİ 20.15'te başlayacak ve KIJK adlı dijital platformdan canlı yayınlanacak.

Marc-André ter Stegen, Ajax kalesinde görev yapacak. Amsterdam ekibinin savunma dörtlüsü sağdan sola doğru Lucas Rosa, Aaron Bouwman, Youri Baas ve Owen Wijndal'dan oluşuyor.

Youri Regeer'in, İsviçre'de Ajax orta sahasında kontrolü sağlaması bekleniyor. Davy Klaassen de ilk 11'de yer alırken, Julian Brandt hücumdaki dinamizmi sağlamak için Ajax'ın kadrosuna geri dönüyor.

Kasper Dolberg hâlâ Ajax oyuncusu ve Sion karşısında en uçta görev yapacak. Steven Berghuis (sağda) ve Abdellah Ouazane'nin (solda), Danimarkalı forvete kanatlardan servis yapması gerekiyor.

Ajax böylece ilk olarak deplasmanda oynayacak, rövanş ise 27 Ağustos Perşembe günü Amsterdam'da yapılacak. Bu iki ayaklı eşleşmenin galibi, Konferans Ligi ana tablosuna kalacak.

Ajax'ın muhtemel 11'i: Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal; Regeer, Klaassen, Brandt; Berghuis, Dolberg, Ouazane.