Ajax, perşembe günü Konferans Ligi play-off turunda FC Sion ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Míchel’in takımında iki değişikliğe gideceği tahmin ediliyor, Voetbalzone böyle öngörüyor. İsviçre’de oynanacak mücadele TSİ 20.15’te başlayacak ve KIJK adlı yayın platformundan canlı izlenebilecek.

Ajax’ta kalede Marc-André ter Stegen görev yapacak. Amsterdam ekibinin savunma dörtlüsü sağdan sola Lucas Rosa, Aaron Bouwman, Youri Baas ve Owen Wijndal’dan oluşacak.

İsviçre’de Ajax orta sahasındaki kontrolü Youri Regeer’in sağlaması bekleniyor. Davy Klaassen de ilk 11’de yer alacak, Julian Brandt ise hücumdaki dinamizmi sağlamak için Ajax’ın kadrosuna geri dönecek.

Kasper Dolberg hâlâ Ajax oyuncusu ve Sion karşısında en uçta görev yapacak. Steven Berghuis (sağda) ve Abdellah Ouazane’nin (solda), Danimarkalı forveti kanatlardan beslemesi bekleniyor.

Ajax böylece ilk olarak deplasmanda oynayacak, rövanş ise 27 Ağustos Perşembe günü Amsterdam’da yapılacak. Bu iki ayaklı eşleşmenin galibi Konferans Ligi ana tablosuna kalacak.

Ajax’ın muhtemel 11’i: Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal; Regeer, Klaassen, Brandt; Berghuis, Dolberg, Ouazane.