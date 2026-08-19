24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
imago-sport-1081159878.jpgANP
Rian Rosendaal

Çeviri:

Ajax'ın muhtemel ilk 11'i: Míchel kadroda iki değişikliğe gidiyor

Sion - Ajax
Sion
Ajax
Conference League Qualification

Ajax, perşembe günü Konferans Ligi play-off turunda FC Sion ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Míchel’in takımında iki değişikliğe gideceği tahmin ediliyor, Voetbalzone böyle öngörüyor. İsviçre’de oynanacak mücadele TSİ 20.15’te başlayacak ve KIJK adlı yayın platformundan canlı izlenebilecek.

Ajax’ta kalede Marc-André ter Stegen görev yapacak. Amsterdam ekibinin savunma dörtlüsü sağdan sola Lucas Rosa, Aaron Bouwman, Youri Baas ve Owen Wijndal’dan oluşacak.

İsviçre’de Ajax orta sahasındaki kontrolü Youri Regeer’in sağlaması bekleniyor. Davy Klaassen de ilk 11’de yer alacak, Julian Brandt ise hücumdaki dinamizmi sağlamak için Ajax’ın kadrosuna geri dönecek.

Kasper Dolberg hâlâ Ajax oyuncusu ve Sion karşısında en uçta görev yapacak. Steven Berghuis (sağda) ve Abdellah Ouazane’nin (solda), Danimarkalı forveti kanatlardan beslemesi bekleniyor.

Ajax böylece ilk olarak deplasmanda oynayacak, rövanş ise 27 Ağustos Perşembe günü Amsterdam’da yapılacak. Bu iki ayaklı eşleşmenin galibi Konferans Ligi ana tablosuna kalacak.

Conference League Qualification
Sion crest
Sion
SIO
Ajax crest
Ajax
AJX

Ajax’ın muhtemel 11’i: Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal; Regeer, Klaassen, Brandt; Berghuis, Dolberg, Ouazane.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin