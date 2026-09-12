Ajax, Vriendenloterij Eredivisie'de PSV'ye 1-3 yenildikten sonra rövanş peşinde. Teknik direktör Míchel'in Fortuna Sittard karşısında takımında birkaç değişikliğe gitmesi bekleniyor; Voetbalzone da bunu öngörüyor. Limburg'daki mücadele saat 20.00'de başlayacak ve ESPN 1'den canlı yayınlanacak.

Marc-André ter Stegen, Sittard'da kaleyi koruyacak. Dört kişilik savunmanın en sağındaki isim Anton Gaaei olacak. Thilo Kehrer, geçen hafta Ruben van Bommel'in müdahalesinin ardından rehabilitasyon sürecine giren Aaron Bouwman'ın yerine görev yapacak. Youri Baas, Fortuna karşısında Kehrer'in savunmadaki partneri olacak. Caio Henrique sol bekte başlayacak.

Sofyan Amrabat, PSV karşısında oyuna sonradan girerek ilk kez forma giymişti ve bu kez maça ilk 11'de başlayacak. Davy Klaassen ile Julian Brandt, Danny Buijs'in ekibine karşı Ajax orta sahasını tamamlayacak. Jorthy Mokio ise bu nedenle bir süreliğine bekleyecek.

Steven Berghuis, sağ kanat hücumcusu olarak kendini yeniden kanıtlama fırsatı bulacak; Abdellah Ouazane ise sol tarafta hünerlerini sergileyecek. Amsterdam temsilcisinin hücumdaki lideri Tolu Arokodare olacak.

Ajax, PSV karşısında uzun süre iyi mücadele etti ancak sahasında 1-3 kaybetti. Fortuna ise alt sıralardaki ADO Den Haag'ı 2-3 mağlup ederek Eredivisie'de üst orta sıralara yerleşti.

Ajax'ın muhtemel 11'i: Ter Stegen; Gaaei, Kehrer, Baas, Caio Henrique; Amrabat, Klaassen, Brandt; Berghuis, Arokodare, Ouazane.