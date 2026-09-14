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Rian Rosendaal

Çeviri:

Ajax’ın muhtemel 11’i: Míchel takımda her hatta değişikliğe gidiyor

Ajax - Willem
Ajax
Willem
Eredivisie

Ajax, salı günü lige yeni yükselen Willem II’yi ağırlayacak. Teknik direktör Míchel’in takımında her hatta değişikliğe gitmesi bekleniyor; Voetbalzone bunu öngörüyor. Johan Cruijff ArenA’daki mücadele saat 20.00’de başlayacak ve ESPN 2’den canlı yayınlanacak.

Lucas Rosa, sağ bekte Anton Gaaei’nin önünde tercih ediliyor. Thilo Kehrer, Fortuna Sittard karşısında ilk 11’de çıktığı ilk maçta güçlü bir performans sergiledi ve yine savunmanın merkezinde Youri Baas’ın yanında görev alacak. Caio Henrique ise savunmanın solundaki yerini koruyor.

Sofyan Amrabat ve Julian Brandt, Ajax orta sahasında yine maça ilk 11’de başlayacak. Amsterdam ekibinin İspanyol teknik adamı bu kez tercihini Davy Klaassen’dan yana kullanıyor; bu da Jorthy Mokio’nun kulübeye geçmesi anlamına geliyor.

Hücum hattında Steven Berghuis sağ kanatta takımın servis yapan ismi olacak, Abdellah Ouazane ise solda görev yapacak. Tolu Arokodare, Tilburg temsilcisine karşı Ajax’ın ileri uçtaki hedef santrforu olacak.

Ajax, Fortuna’yı tam 1-5 mağlup etmeyi başardı ve bu nedenle Willem II karşılaşmasına özgüvenli çıkıyor. Tilburg ekibi ise diğer lider AZ deplasmanında 1-1’lik beraberlikle takdire değer bir puan aldı.

Eredivisie
Ajax crest
Ajax
AJX
Willem crest
Willem
WII

Ajax’ın muhtemel 11’i: Ter Stegen; Rosa, Kehrer, Baas, Henrique; Amrabat, Klaassen, Brandt; Berghuis, Tolu, Ouazane.

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