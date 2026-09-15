Ajax’ın muhtemel 11’i: Míchel her hatta takımda değişikliğe gidiyor

Ajax, salı günü lige yeni yükselen Willem II'yi konuk ediyor. Voetbalzone'un öngörüsüne göre teknik direktör Míchel, takımında her hatta değişikliğe gidiyor. Johan Cruijff ArenA'daki mücadele 20.00'de başlayacak ve ESPN 2'den canlı yayınlanacak.

Lucas Rosa, sağ bekte Anton Gaaei'ye tercih ediliyor. Thilo Kehrer, Fortuna Sittard karşısında ilk 11'deki ilk maçında güçlü bir performans sergiledi ve savunmanın merkezinde yine Youri Baas'ın yanında görev yapacak. Caio Henrique ise savunmanın solundaki yerini koruyor.

Sofyan Amrabat ve Julian Brandt, Ajax orta sahasında yine ilk 11'de başlıyor. Amsterdam ekibinin İspanyol teknik direktörü bu kez tercihini Davy Klaassen'den yana kullanıyor ve bu nedenle Jorthy Mokio kulübeye geçiyor.

Hücum hattında Steven Berghuis sağdan oyunu yönlendiren isim olacak, Abdellah Ouazane ise solda görev yapacak. Tolu Arokodare, Tilburg temsilcisine karşı Ajax'ın ilerideki hedef santrforu olacak.

Ajax, Fortuna'yı tam 1-5 mağlup etmeyi başardı ve bu nedenle Willem II karşılaşmasına özgüvenle çıkıyor. Tilburg ekibi ise diğer lider AZ deplasmanında aldığı 1-1'lik beraberlikle takdiri hak eden bir puan topladı.

Ajax'ın muhtemel 11'i: Ter Stegen; Rosa, Kehrer, Baas, Henrique; Amrabat, Klaassen, Brandt; Berghuis, Tolu, Ouazane.