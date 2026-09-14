Ajax’ın muhtemel 11’i: Míchel her bölgede değişikliğe gidiyor

Ajax, salı günü ligin yeni ekibi Willem II’yi ağırlıyor. Voetbalzone’nin tahminine göre teknik direktör Míchel, takımında her hatta değişikliğe gidecek. Johan Cruijff ArenA’daki mücadele TSİ 20.00’de başlayacak ve ESPN 2’den canlı yayınlanacak.

Sağ bekte Lucas Rosa, Anton Gaaei’ye tercih ediliyor. Thilo Kehrer, Fortuna Sittard karşısında ilk 11’de çıktığı ilk maçta güçlü bir performans sergiledi ve savunmanın merkezinde yine Youri Baas’ın yanında olacak. Caio Henrique ise savunmanın solundaki yerini koruyor.

Sofyan Amrabat ile Julian Brandt, Ajax orta sahasında yine maça ilk 11’de başlayacak. Amsterdam ekibinin İspanyol teknik adamı bu kez tercihini Davy Klaassen’den yana kullanıyor, bu da Jorthy Mokio’nun yedek kulübesine geçeceği anlamına geliyor.

Hücum hattında Steven Berghuis sağ kanatta asistçi rolünü üstlenecek, Abdellah Ouazane ise soldan görev yapacak. Tolu Arokodare, Tilburg temsilcisi karşısında Ajax’ın hücumdaki hedef santrforu olacak.

Ajax, Fortuna’yı tam 1-5 mağlup etti ve böylece Willem II maçı öncesine özgüvenli giriyor. Tilburg ekibi ise diğer ortak lider AZ deplasmanından 1-1’lik beraberlikle değerli bir puan çıkardı.

Ajax’ın muhtemel 11’i: Ter Stegen; Rosa, Kehrer, Baas, Henrique; Amrabat, Klaassen, Brandt; Berghuis, Tolu, Ouazane.