Ajax'ın muhtemel 11'i: Míchel, 5-1 kazanan takıma bağlı kalmıyor

Ajax cumartesi günü bir kez daha sahasında, bu kez Excelsior’a karşı oynayacak. Teknik direktör Míchel, tanıdık isimlerden oluşan bir ilk 11’e dönmeye hazırlanıyor gibi görünüyor. Ajax - Excelsior maçı cumartesi saat 20.00’de başlayacak ve canlı olarak ESPN 2 ekranlarından yayınlanacak.

İspanyol teknik adam, hafta ortasında Willem II karşısında (5-1) Maarten Paes, Lucas Rosa, Owen Wijndal ve Kasper Dolberg’i tercih etmişti. Ancak Míchel şimdi yeniden önceki dizilişe öncelik veriyor.

Marc-André ter Stegen kalede olacak. Anton Gaaei, sağ bekte Lucas Rosa’nın yerine geçiyor. Thilo Kehrer ile Youri Baas, Excelsior karşısında stoper olarak görev yapacak. Sol tarafta Owen Wijndal’ın yerini Caio Henrique alıyor.

Davy Klaassen ve Julian Brandt, Ajax orta sahasındaki yerlerini koruyor. Sofyan Amrabat, ön libero olarak geri dönüyor ve bu da Jorthy Mokio’nun kulübeye çekilmesi anlamına geliyor. Son transfer Yves Bissouma ise henüz oynama uygunluğuna sahip değil.

Nijerya kadrosuna çağrılan Tolu Arokodare, hücumun en ucunda yeniden görev yapacak. Steven Berghuis sağda oynayacak, solda ise Oscar Gloukh bir kez daha güvenoyu alıyor.

Ajax’ın muhtemel 11’i: Ter Stegen; Gaaei, Kehrer, Baas, Henrique; Amrabat, Klaassen, Brandt; Berghuis, Tolu, Gloukh.