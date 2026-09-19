Ajax’ın muhtemel 11’i: Míchel, 5-1 kazanan kadroya bağlı kalmıyor

Ajax cumartesi günü yeniden sahasında, bu kez Excelsior karşısına çıkıyor. Teknik direktör Míchel’in, alışıldık isimlerden kurulu bir kadroya geri dönmesi bekleniyor. Ajax - Excelsior maçı cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak ve ESPN 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

İspanyol teknik adam hafta ortasında Willem II karşısında (5-1) Maarten Paes, Lucas Rosa, Owen Wijndal ve Kasper Dolberg’i tercih etmişti. Ancak Míchel şimdi yine daha önceki dizilişe öncelik veriyor.

Marc-André ter Stegen kalede görev yapacak. Anton Gaaei, sağ bekte Lucas Rosa’nın yerine geçiyor. Thilo Kehrer ile Youri Baas, Excelsior karşısında stoper ikilisi olacak. Caio Henrique, sol tarafta Owen Wijndal’ın yerini alıyor.

Davy Klaassen ve Julian Brandt, Amsterdam ekibinin orta sahasındaki yerlerini koruyor. Sofyan Amrabat, ön libero olarak geri dönüyor; bu da Jorthy Mokio’nun kulübeye çekilmesi anlamına geliyor. Son transfer Yves Bissouma ise henüz oynama uygunluğuna sahip değil.

Nijerya kadrosuna çağrılan Tolu Arokodare, yeniden hücum hattının lideri olarak dönüyor. Steven Berghuis sağ kanatta görev yaparken, Oscar Gloukh da bir kez daha sol kanatta forma şansı buluyor.

Ajax’ın muhtemel 11’i: Ter Stegen; Gaaei, Kehrer, Baas, Henrique; Amrabat, Klaassen, Brandt; Berghuis, Tolu, Gloukh.