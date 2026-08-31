AS’ın haberine göre Ajax, Enzo Boyomo için yaptığı ilk teklife Osasuna’dan pazartesi akşamı yanıt aldı. Amsterdam ekibi, 24 yaşındaki Kamerunlu milli futbolcuyu sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralamayı önerdi. Ancak Osasuna, LaLiga ekibinin yalnızca bonservisiyle satışa sıcak bakması nedeniyle bu teklifi doğrudan reddetti.

Osasuna, Boyomo’yu iki yıl önce Real Valladolid’den 5,5 milyon euroya kadrosuna katmıştı ve şimdi ayrılığından kayda değer bir gelir elde etmek istiyor. Kulüp, 25 milyon euroluk sınırlı serbest kalma bedelinin yarısından biraz fazlasını hedefliyor. Dokuz kez milli olan futbolcu bu sezon LaLiga’da henüz bir dakika bile süre almadığı için, Pamplona’dan ayrılığı ise görüşülebilir durumda.

Amsterdam’a transfer olması halinde Boyomo, savunmacıyı altı yıldır forma giydiği İspanya’dan iyi tanıyan Míchel Sánchez ile birlikte çalışacak.

Ajax teknik direktörü, Telstar maçının ardından savunmaya takviye ihtiyacı hakkında zaten açık konuşmuştu. Ko Itakura, Josip Sutalo ve Ahmetcan Kaplan’ın ayrılığı, savunma hattında büyük bir boşluk bıraktı.

Şu ana kadar bu yaz Amsterdam ekibinin savunmasına yalnızca tecrübeli Daley Blind takviye edildi. Míchel, basın toplantısında birkaç hatta daha oyuncu alınması gerektiğini vurguladı. Teknik adam, “Bence hâlâ bir kanat oyuncusuna, bir stoper ve muhtemelen bir orta sahaya ihtiyacımız var” dedi.

Ajax özellikle genç Aaron Bouwman’ın yanında stoperin sağ tarafı için ek bir seçenek arıyor. Míchel, takımının oyun kurulumunda önemli anlarda zaman zaman biraz tecrübe eksikliği yaşadığını belirtti. İspanyol çalıştırıcı, “Bazı maçlarda daha fazla deneyime ihtiyaç duymamız mümkün” ifadelerini kullandı.



