24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
imago-sport-1081159878.jpgANP
Rian Rosendaal

Çeviri:

Ajax’ın ilk 11’i

Ajax - Sion
Ajax
Sion
Conference League Qualification

Ajax, perşembe akşamı Konferans Ligi play-off'larında bir kez daha FC Sion ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Míchel, saat 20.00'de başlayacak ve Ziggo Sport'tan yayınlanacak Johan Cruijff ArenA'daki maçın ilk 11'ini açıkladı.

Marc-André ter Stegen, Johan Cruijff ArenA'da kaleyi koruyacak. Anton Gaaei (sağda) ve Caio Henrique (solda), Ajax'ın bekleri olacak. Aaron Bouwman ile Youri Baas, Amsterdam ekibinin savunmasının merkezini oluşturacak. Daley Blind, henüz süre alabilecek kadar hazır değil.

Youri Regeer, Ajax orta sahasında kontrolü sağlamakla görevli olacak. Davy Klaassen ve kısa süre önce kadroya katılan Julian Brandt, hücum hattıyla bağlantıyı kurmaktan sorumlu olacak.

Ajax'tan ayrılmasına izin verilebileceği görünen Steven Berghuis, Sion karşısında sağ kanatta maça başlayacak. Sol kanatta Oscar Gloukh görev yapacak, ev sahibi ekipte Marcos Leonardo ise bir kez daha en uçta yer alacak. Böylece Kasper Dolberg yine yedek kulübesinde oturacak.

Ajax, geçen hafta İsviçre'de 2-4 kazandı. Bu nedenle Konferans Ligi lig aşaması, teknik direktör Míchel'in ekibi için artık çok yakın olsa da Sion'ın küçümsenmemesi gerekiyor.

Conference League Qualification
Ajax crest
Ajax
AJX
Sion crest
Sion
SIO

Ajax'ın ilk 11'i: Ter Stegen; Gaaei, Bouwman, Baas, Caio Henrique; Regeer, Klaassen, Brandt; Berghuis, Marcos Leonardo, Gloukh

FC Sion'un ilk 11'i:

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin