Ajax, perşembe akşamı Konferans Ligi play-off'larında bir kez daha FC Sion ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Míchel, saat 20.00'de başlayacak ve Ziggo Sport'tan yayınlanacak Johan Cruijff ArenA'daki maçın ilk 11'ini açıkladı.

Marc-André ter Stegen, Johan Cruijff ArenA'da kaleyi koruyacak. Anton Gaaei (sağda) ve Caio Henrique (solda), Ajax'ın bekleri olacak. Aaron Bouwman ile Youri Baas, Amsterdam ekibinin savunmasının merkezini oluşturacak. Daley Blind, henüz süre alabilecek kadar hazır değil.

Youri Regeer, Ajax orta sahasında kontrolü sağlamakla görevli olacak. Davy Klaassen ve kısa süre önce kadroya katılan Julian Brandt, hücum hattıyla bağlantıyı kurmaktan sorumlu olacak.

Ajax'tan ayrılmasına izin verilebileceği görünen Steven Berghuis, Sion karşısında sağ kanatta maça başlayacak. Sol kanatta Oscar Gloukh görev yapacak, ev sahibi ekipte Marcos Leonardo ise bir kez daha en uçta yer alacak. Böylece Kasper Dolberg yine yedek kulübesinde oturacak.

Ajax, geçen hafta İsviçre'de 2-4 kazandı. Bu nedenle Konferans Ligi lig aşaması, teknik direktör Míchel'in ekibi için artık çok yakın olsa da Sion'ın küçümsenmemesi gerekiyor.

Ajax'ın ilk 11'i: Ter Stegen; Gaaei, Bouwman, Baas, Caio Henrique; Regeer, Klaassen, Brandt; Berghuis, Marcos Leonardo, Gloukh

FC Sion'un ilk 11'i: