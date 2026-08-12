Ajax’ın as oyuncusu, Shelbourne maçı öncesindeki son antrenmanda bir anda yer almadı

Steven Berghuis, Daan Sutorius’un X’te aktardığına göre çarşamba günü Ajax antrenmanına katılmadı. Josip Sutalo ve Rayane Bounida da hâlâ yok.

Sutalo ve Bounida bir süredir Ajax’ta forma giyemiyor. İlk adı geçen isim Dünya Kupası’ndan tam hazır dönmedi ve Faslı hücum oyuncusunun hazır hâle gelmesi için iki haftaya daha ihtiyacı var.

Berghuis’in neden takımda olmadığı ise soru işareti olarak kalmaya devam ediyor ve haberden de bu net şekilde anlaşılmıyor. Hücum oyuncusunun Shelbourne FC ile oynanacak maç için İrlanda’ya gidip gitmeyeceği de kesin değil. Bu sezon Ajax’ın oynadığı her maça ilk 11’de başladı.

Ajax, perşembe akşamı Konferans Ligi üçüncü ön eleme turunda Shelbourne ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta Ajax 3-1 kazanmıştı.

Amsterdam ekibi perşembe günü iki maç sonunda Shelbourne’u elerse, ana tablo için oynanacak play-off turunda rakip FC Noah ya da FC Sion olacak.