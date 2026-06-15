PSV, Girona'nın savunma oyuncusu Arnau Martínez'e göz dikti. Bu haberi transfer uzmanı Matteo Moretto verdi. Ancak PSV, ilgilenen tek kulüp değil.

Moretto, Martínez'in yeni küme düşen takımdan ayrılma ihtimalinin olduğunu belirtiyor. Sözleşmesinde 8 milyon avroluk bir çıkış maddesi olduğu söyleniyor, bu da onu birçok kulüp için cazip bir seçenek haline getiriyor.

23 yaşındaki defans oyuncusuna sadece PSV ilgi göstermiyor. Real Betis ve Fulham da ilgileniyor. Fulham'da, geçen yaz Londra'daki sözleşmesini uzatan eski Ajax oyuncusu Kenny Tete'nin rakibi olabilir.

Martínez, sağ bek pozisyonunda oynayabilen, aynı zamanda stoper olarak da görev alabilen bir oyuncu. Bu sezon 35 maçta forma giyen oyuncu, bu maçlarda 2 gol attı ve 3 asist yaptı. Ayrıca bu sezon kaptanlık pazubandını da taktı.

Martínez, gençlik eğitiminin bir kısmını FC Barcelona'da tamamladı, ancak 2018/19 sezonundan bu yana Girona forması giyiyor.

Uzun süre genç milli takımlarda forma giyen oyuncu, İspanya U21 milli takımında da yer aldı. Daha önce İspanya U19 milli takımında da forma giyen Martínez, 2022 yılında İspanya U21 milli takımında ilk kez forma giydi. U21 milli takımında ilk kez forma giydiği dönemde, takımın teknik direktörlüğünü şu anki milli takım teknik direktörü Luis de la Fuente yapıyordu.