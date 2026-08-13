Ajax, ideal takviye olarak görülen Geertruida ile daha önce görüşmeler yaptı

Voetbal International'ın perşembe öğleden sonra aktardığına göre Ajax, Lutsharel Geertruida ile görüşmeler gerçekleştirdi. Amsterdam ekibi, Feyenoord'un eski oyuncusuyla kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Perşembe sabahı Sky Sports, Ajax'ın Hollanda Milli Takımı savunmacısı için RB Leipzig nezdinde girişimde bulunduğunu ilk duyuran taraf olmuştu.

Kaynak, Ajax'ın oyuncuyu Alman kulübünden kiralamak istediğini söyledi. Ancak bu iddia, ardından De Telegraaf'tan Mike Verweij tarafından doğrudan yalanlandı. Verweij, Mika Godts'un satılması halinde Ajax'ın istenen on sekiz milyon avroyu ödeyebileceğini belirtti.

Şimdi ise VI, oyuncunun kendisiyle de görüşmeler yapıldığını yazıyor. Ancak bu, onun gerçekten Amsterdam'a taşınacağı anlamına gelmiyor.

Jordi Cruijff, Geertruida'yı hem stoperde hem sağ bekte hem de ön liberoda oynayabildiği için ideal transfer olarak görüyor.

Geertruida, PSV ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı, ancak Feyenoord da eski oyuncusunu yeniden kadrosuna katmak istiyor.