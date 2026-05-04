De Telegraaf'tan Mike Verweij'in haberine göre, Ajax yeni teknik direktör olarak Míchel Sánchez'i hedefine koydu, ancak teknik direktör Jordi Cruijff'in harekete geçmesi gecikiyor. Amsterdam ekibi, Girona'nın La Liga'da kalmayı kesinleştirdiği anda harekete geçmek istiyor. Dört maç kala ve 16. sırada olan takım için bu an henüz gelmedi.

Míchel'in takımı şu anda küme düşme hattının dört puan üzerinde ve bu nedenle hiç de rahat bir konumda değil. Geçtiğimiz hafta Girona, doğrudan rakibi Real Mallorca'ya 0-1 yenildi.

Verweij'e göre, daha önce transfer piyasası uzmanı Matteo Moretto'nun RadioMarca'da da belirttiği gibi, Míchel hâlâ Amsterdam'daki en önemli aday. Ajax gözlemcisi, Kick-off podcast'inde "Girona'dan Míchel'in hâlâ hedeflenen halefi olduğu doğru" diyor. "Ancak Ajax, onunla ciddi bir görüşme yapabilmek için kulübün ligde kalmasını beklemesi gerektiğini düşünüyor."

"Şu anda en önde o var. Bu, onun gerçekten göreve geleceğinin garantisi değil, ama bence ilk etapta ona oynuyorlar," diyor Verweij.

Verweij'e göre Ajax, kısa süre önce Arne Slot'a tekrar danıştı. “Ancak Slot hala koltuğunda oldukça sağlam oturuyor, Liverpool'da yoluna devam edecek. Ayrıca Arne Slot'un kariyerinin bu aşamasında Ajax'a gitmeye pek istekli olmadığını da anladım.”

Bu arada, Daley Blind'in Ajax'a olası dönüşü de gündemde. Ronald de Boer'e göre, deneyimli savunma oyuncusu 'Ajax'a gitmeyi çok istiyor' ve gençlik aşkı olan kulübe dönüşü konusunda ciddi olarak düşünüyor.

Ancak herkes bu plandan pek de ikna olmuş değil. Valentijn Driessen, Blind’in olası dönüşü konusunda ciddi şüphelerini dile getiriyor. “Mallorca maçında da beni oldukça hayal kırıklığına uğrattı. O, diğer Ajax oyuncularını peşinden sürükleyip takım olarak daha iyi hale getirecek türden bir oyuncu değil. Tartışmalı bir pozisyonda ucuz kurtuldu; orada penaltı verilmesi gerekirdi.”