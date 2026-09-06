Menno Geelen’e göre Jordi Cruijff’un Ajax’ta tek başına hareket ettiği yönündeki iddiaların hiçbir doğruluk payı yok. Het Parool bunu kısa süre önce gündeme getirmişti, ancak genel müdür bu tür söylentileri saçmalık olarak nitelendiriyor.

Geelen, De Telegraaf gazetesine verdiği kapsamlı röportajda, "Bu algıya katılmıyorum" vurgusunu yaptı. "Jordi tam aksine bir takım oyuncusu. Son aylarda kendisiyle neredeyse her gün, çok çeşitli konular hakkında görüştüm."

Geelen’e göre Cruijff, Ajax’ın diğer yönetim kurulu üyeleriyle de sık sık istişare ediyor. "Jordi, finans direktörümüz Shashi Baboeram Panday ile de çok görüşüyor. Ayrıca teknik menajer olarak gelişim gösteren Daniel de Ridder ve Siem de Jong’u da sürece dahil ediyor."

Ajax’ın genel müdürü sözlerini şöyle sürdürdü: "Onlar, scout ekibi ve futbol tarafıyla olduğu kadar kulübün idari tarafıyla da aynı rahatlıkla iletişim kurabiliyor. Jordi ayrıca teknik direktörle, teknik ekipten diğer isimlerle ve futbol komiseriyle de çok sık fikir alışverişi yapıyor."

Cruijff, Ajax’a şimdiden çok sayıda oyuncu kazandırdı ve bu nedenle bazı yerlerde Sven Mislintat ile kıyaslanıyor. Eski sportif direktör, 2023’te yeni oyuncular için milyonlar harcamıştı ve bu isimler birçok durumda Amsterdam’da bekleneni verememişti.

Geelen, o dönemki eleştiri ve soruların anlaşılır olduğunu kabul ederek, "O dönemki eleştiriler ve sorular anlaşılabilirdi" dedi ve transfer politikasının kesinlikle ideal olmadığını belirtti. "Mislintat dönemi kapsamlı şekilde değerlendirildi, dışarıdan da incelendi. Buradan, diğer unsurların yanı sıra, organizasyon içindeki futbol ekseninin düzgün işlemediği sonucu çıktı. Buna müdahale edildi. Ayrıca tüm transfer süreci de mercek altına alındı ve iyileştirildi."

Geelen, "Mislintat döneminde ticari direktör olarak belki farklı bir sorumluluğum vardı ama kendimi yine de sorumlu hissediyordum. Şimdi o belirli dönem ya da ayrılan diğer bireysel yöneticiler veya teknik direktörler üzerinde uzun uzun durmanın pek anlamı yok" ifadelerini kullandı.