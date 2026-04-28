Ajax için endişe mi var? PSV maçı öncesindeki açık antrenmanda dikkat çeken bir eksik

Ajax, Salı sabahı De Toekomst'ta halka açık bir antrenman gerçekleştirdi. Bu antrenmanda, belirli bir oyuncunun eksikliği dikkat çekti.

PSV ile oynanacak maç öncesinde, ligi ilk üçte bitirmeyi hedefleyen Amsterdam ekibi yoğun bir antrenman programına girdi.

Üçüncü sıra, Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turuna katılma hakkı veriyor. Dördüncü sırada yer alması halinde Ajax, Avrupa Ligi ikinci ön eleme turuna katılacak. Bu sırayı da kaçırırsa geriye sadece play-off'lar kalacak ve burada Conference Ligi ikinci ön eleme turuna katılma hakkı için mücadele edecek.

Açık antrenmanda Ryan van de Pavert kadroda yer aldı. Yirmi yaşındaki kanat bekçisi bu sezon Jong Ajax formasıyla on maça çıktı ve A takımdaki ilk maçını bekliyor.

Salı sabahı Davy Klaassen de aralarında bulunduğu isimler arasında yoktu. Orta saha oyuncusu nisan başından beri kadroda yer almıyor ve FC Twente (1-2), Heracles (0-3) ve NAC (0-2) maçlarını kaçırdı.

Diğer eksik isim ise Steven Berghuis. Amsterdam ekibinin ikinci kaptanı antrenman sahasına çıkmadı. Cumartesi günü PSV maçında da forma giyemeyeceği henüz belli değil.

PSV'de ise Ismael Saibari ve Sergiño Dest sakatlıkları nedeniyle maçı kaçıracak. Ivan Perisic sezonun beşinci sarı kartını gördü ve bu nedenle Johan Cruijff ArenA'daki maçta cezalı olacak. Ayrıca Peter Bosz, Jerdy Schouten ve Anass Salah-Eddine'den de yararlanamayacak.