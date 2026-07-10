Ajax için Dünya Kupası'nda ideal bir transfer mi? 'O, Sean Steur'dan daha iyi'

Henk Spaan, Ajax’ın teknik direktörü olsaydı, Azzedine Ounahi’yi Amsterdam’a getirirdi. Köşe yazarı, Het Parool gazetesindeki günlük köşesinde böyle yazıyor.

Spaan bu yaz ağırlıklı olarak Dünya Kupası hakkında yazıyor, ancak iki gün üst üste Newcastle United’a transfer olan Sean Steur’dan bahsetmeden edemiyor.

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Bu kez Spaan, Fransa-Fas (2-0) maçını, acil önerisini dile getirmek için bir bahane olarak kullanıyor. “Normalde yetenekleriyle göz kamaştıran Faslı 10 numara Ounahi, maçın bitimine kısa bir süre kala sadece bir kez tehlikeli olabildi.”

“Bu arada, Girona’da forma giyen bu oyuncunun Transfermarkt değeri sadece 10 milyon avro. Belki Ajax için bir fırsat olabilir? Steur’dan daha iyi, tabii ki,” diyor Spaan.

Görünüşe göre Steur, Ajax’ta çıkış yaptığı sezonda onu bolca öven Spaan’ın gözünden düşmüş.

Girona ile 2030 ortasına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki Ounahi, geçtiğimiz yıl Míchel ve Daley Blind ile birlikte çalıştı.

Bu ikili, çoktan Ajax’a imza attı. Ayrıca, küme düşen Girona’nın Ukraynalı forvetleri Viktor Tsygankov ve Vladyslav Vanat da bu transfer döneminde Amsterdam ekibiyle anıldı.