Ajax, hücumda ne harika bir transfer: Simone Inzaghi’nin golcüsü kadroya katıldı

Marcos Leonardo, Ajax’a transfer oluyor: Brezilyalı forvet için sözlü anlaşma sağlandı. Oyuncu, önümüzdeki sezon Hollanda kulübüne katılacak.





SIMONE INZAGHI'NİN FORVETİ - Al Hilal ile kulüpler arası anlaşma tamamlandı; Al Hilal 25 milyon euro alacak, kişisel şartlar da sözlü olarak kararlaştırıldı. Avukatlar belgeleri karşılıklı olarak inceleyip kontrol ediyorlar ancak forvet oyuncusu, Ajax'ta sağlık kontrolünden geçmeye yetkilendirildi. 2003 doğumlu, eski Santos ve Benfica oyuncusu, 2024 yılından beri Simone Inzaghi'nin takımında forma giyiyordu.





ÇABA - Transfer piyasasındaki bu karmaşık süreç, oyuncunun piyasa değeriyle ilgili en büyük engeli aşarak artık son aşamasına gelmiştir. Amsterdam kulübünün yaptığı bu yatırım, ulusal ve uluslararası sahalarda yeniden hakimiyet kurmak için en üst düzey bir profile yatırım yapma konusundaki kararlılığını göstermektedir.





RAKAMLAR - İki kulüp arasında 25 milyon euro üzerinden tam bir anlaşmaya varılmasının yanı sıra, Brezilyalı futbolcunun temsilcileri de maaş konusunda bir mutabakata vardı. Sözleşme detayları, yeni sözleşmenin süresi ve sahadaki performansa bağlı çeşitli primler sözlü olarak resmileştirildi.







