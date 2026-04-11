Ajax, Heracles karşısında oldukça sürpriz bir orta saha kadrosuyla sahaya çıkacak

Ajax, Cumartesi günü Vriendenloterij Eredivisie'de son sırada yer alan ve puanlara çok ihtiyacı olan Heracles Almelo ile karşı karşıya gelecek. Amsterdam ekibinin kadrosu, teknik direktör Óscar García tarafından açıklandı; García, sakatlığından kurtulan Ko Itakura'ya 17 Ocak'tan bu yana ilk kez ilk 11'de yer verdi.

Maarten Paes sık sık eleştirilere maruz kalıyor, ancak Heracles karşısında yine Ajax'ın kalesini koruyacak. Anton Gaaei (sağ) ve Lucas Rosa (sol) kanat bekleri olarak görev alırken, Josip Sutalo ve Youri Baas savunmanın ortasında yer alacak. Takehiro Tomiyasu sakatlığından sonra geri döndü ve yedek kulübesinde yer alacak.

Jorthy Mokio, Perşembe günü Ajax ile yeni bir sözleşme imzaladı ve Almelo'da güçlü bir performans sergilemeyi umuyor. Itakura orta saha oyuncusu olarak ilk 11'e geri dönerken, Oscar Gloukh 10 numara olarak yeni bir şans elde ediyor. Sean Steur ise yedek kulübesine geçiyor.

Steven Berghuis yine alıştığı sağ kanat pozisyonunda başlıyor, Mika Godts ise sol kanatta tehlike yaratacak. FC Twente'ye gol atan Wout Weghorst, eski kulübüne karşı Ajax'ın forvet lideri olacak.

Heracles Almelo kadrosu: henüz açıklanmadı

Ajax kadrosu: Paes; Gaaei, Sutalo, Baas, Rosa; Gloukh, Itakura, Mokio; Berghuis, Weghorst, Godts