Ajax, Heracles Almelo deplasmanında aldığı net galibiyetle toparlandı

Ajax, Cumartesi akşamı Heracles Almelo'yu fazla zorlanmadan mağlup etti. Amsterdam ekibi, Asito Stadyumu'nda Mika Godts ve Steven Berghuis'in iki golüyle 3-0 galip geldi ve maçın son dakikalarında Takehiro Tomiyasu'nun gördüğü kırmızı karta rağmen rahat bir şekilde galibiyetini korudu.

Ajax'ta Ko Itakura ve Oscar Gloukh ilk 11'de yer alırken, Sean Steur ve Oliver Edvardsen yedek kulübesinde kaldı. Wout Weghorst yine forvet pozisyonunda tercih edilirken, sakatlığından kurtulan Tomiyasu maça yedek kulübesinde başladı. Kasper Dolberg ise maç boyunca yedek kulübesinde kaldı. Heracles'in kadrosunda eski Ajax oyuncuları Remko Pasveer ve Naci Ünüvar da yer aldı.

Ajax maça hırslı başladı ve Jorthy Mokio ve Weghorst ile erken dakikalarda fırsatlar yakaladı. Berghuis'un Pasveer tarafından ustaca kurtarılan serbest vuruşuyla ilk uyarıyı verdikten sonra, 16. dakikada gol geldi. Godts, Pasveer'in tereddütünden yararlanarak, çok ileriye çıkan kalecinin üzerinden topu güzelce aşırdı: 0-1.

Bir dakika bile geçmeden Ajax farkı ikiye çıkardı. Weghorst pas noktası görevi gördü ve Berghuis'e pas verdi; Berghuis, bir-iki pasın ardından soğukkanlılıkla golü attı. Bu golle maçın kaderi neredeyse belli oldu, çünkü Heracles ilhamdan yoksun bir izlenim bırakıyordu.

İkinci yarı başlar başlamaz Ajax, güzel bir paslaşmayla bir kez daha golü buldu. Birkaç pasın ardından top Berghuis'e geldi; Berghuis, Pasveer'in tereddütlü çıkışından yararlanarak skoru 0-3'e getirdi. Böylece Ajax, ligin son sırasındaki rakibi karşısında rahat bir konuma gelmiş gibi görünüyordu.

Bundan sonra da Ajax fırsatlar yaratmaya devam etti ve Weghorst ile Godts topu direklere çarptırdı. Heracles buna pek bir karşılık veremedi ve Almelo'daki seyirciler yeni bir yenilgiyi kabullenmiş gibiydi. Teknik direktör Ernest Faber'in takımı çaresiz ve özgüvensiz görünüyordu.

Maçın son dakikalarında Ajax bir talihsizlik daha yaşadı; oyuna sonradan giren Tomiyasu, VAR'ın müdahalesi üzerine, kaleciyi geçerek ilerleyen Lequincio Zeefuik'i düşürdüğü gerekçesiyle kırmızı kart görerek sahadan atıldı. Ancak Ajax, on kişi kalmasına rağmen maçı sorunsuz bir şekilde tamamladı ve böylece Amsterdam ekibi, Avrupa kupalarına katılma mücadelesinde önemli puanlar topladı.