Ajax, Godts’un PSG’ye transferini doğruladı ve net bonservis bedelini açıkladı

Mika Godts, Ajax’tan kesin olarak Paris Saint-Germain’e transfer oldu. Her iki kulüp de bunu resmen duyurdu. Fransız devi, 21 yaşındaki hücum oyuncusu için Ajax’a göre en fazla 55 milyon avroya kadar çıkabilecek bir bonservis bedeli ödeyecek.

Godts’ın Amsterdam’daki sözleşmesi 30 Haziran 2029’a kadar devam ediyordu. Ajax, Belçikalı oyuncuyu takımda tutmak istiyordu ancak Paris’in uluslararası dev kulübüne transferine onay verdi.

Godts, Ocak 2023’te KRC Genk’ten geldi ve birkaç ay sonra Ajax A Takımı formasıyla resmi debutunu yaptı. Nisan 2023’te ise Fortuna Sittard’a karşı oynanan lig maçında ilk kez as kadroda sahaya çıktı ve sonraki sezonlarda A takım kadrosunun vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.

Hücum oyuncusu, Ajax formasıyla toplam 115 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 26 gol kaydetti. Godts ayrıca 2025/26 sezonunda Eredivisie’de Yılın Johan Cruijff Yeteneği seçildi.

Jordi Cruijff, Ajax’ın Belçikalı oyuncuyla yollarını ayırmak zorunda kalmasından dolayı üzgün. Teknik direktör, “Mika çok iyi bir oyuncu ve son derece özel özelliklere sahip, onu gerçekten çok özleyeceğiz” dedi. “Onu kaybetmek istemiyorduk ve elbette bir sezon daha burada tutmayı tercih ederdik.”

Cruijff’a göre PSG’nin ilgisi ise Godts’ın gelişiminin mantıklı bir sonucu. “Ajax’ta bu kadar iyi performans gösterirseniz, bu seviyedeki kulüpler karşınıza çıkar. PSG son iki yılda Şampiyonlar Ligi’ni kazandı ve Fransa’nın son şampiyonu. Mika da böylece mutlak bir uluslararası dev kulüpte oynama fırsatı yakalıyor.”

Godts, Amsterdam’daki döneminde Belçika Milli Takımı’na da yükseldi ve 28 Mart 2026’da Amerika Birleşik Devletleri deplasmanında ilk maçına çıktı. Cruijff, bu transferi ona gönülden hak görüyor: “Bu transferi hak etti, çünkü oyunu, golleri ve asistleriyle Ajax’a çok büyük katkı sağladı. Kendisine içtenlikle teşekkür ettik ve başarılar diledik.”