Ajax, giden transferi duyurdu: "En iyisini diliyoruz!"

Tristan Gooijer resmen Lommel SK oyuncusu oldu. Ajax, 21 yaşındaki savunmacının bir süredir gündemde olan bir transferle Belçika kulübüne satıldığını perşembe günü resmi kanalları üzerinden duyurdu. Gooijer, Lommel ile 2028 yılının ortasına kadar sözleşme imzaladı.

Ajax ile Lommel, savunmacı için yaklaşık yarım milyon euroluk bonservis bedeli konusunda bir süre önce anlaşmaya varmıştı. Ancak Gooijer ile Belçika kulübü arasındaki görüşmeler daha sonra o kadar zorlu geçti ki, anlaşma başlangıçta bozulacak gibi görünüyordu.

Sonunda bu durum değişti. De Telegraaf, geçen hafta sonu transferin yeniden yakın olduğunu ve tarafların neredeyse kesin anlaşmaya vardığını bildirmişti. Artık transfer resmiyet kazandı.

Gooijer, Ajax A Takımı formasıyla 13 maça çıktı ve bunun yanı sıra Jong Ajax için 50 karşılaşmada oynadı. Geçen sezon PEC Zwolle'ye kiralanmıştı ve burada toplam 25 maçta görev yaptı.

Gooijer, çarşamba günü Instagram üzerinden Ajax taraftarlarına veda etmişti. “Ajax'taki dönemimin sonuna, bunca yılın ardından gelmiş bulunuyorum” sözleriyle başlayan Gooijer, paylaşımına Amsterdam'daki döneminden çeşitli öne çıkan anların yer aldığı bir video da ekledi.

“11 yaşında bir çocuk olarak altyapıya tek bir hayalle girdim: bir gün A Takım'a yükselmek. F-Side'da küçük bir taraftar olarak, sonunda ArenA'da Ajax formasını giyebilmiş olmam bunu daha da özel kılıyor.”

“Yolculuğumun bir parçası olan herkese minnettarım ve bu harika kulüpte oynayabilmiş olmaktan gurur duyuyorum. Bazen insanlara kırılabilirsiniz ama kulübe olan sevginizi kaybetmezsiniz” diyerek Gooijer küçük bir göndermede de bulundu. Bununla kimi kastettiği ise netlik kazanmadı. “Sonsuza kadar Ajacied.”

Lommel'de Gooijer, Ajax'tan Belçika kulübüne kiralanan Don-Angelo Konadu ile takım arkadaşı olacak. Lommel şu anda Jupiler Pro League'de sekizinci sırada yer alıyor.