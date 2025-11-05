Ajax - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Ajax ile kozlarını paylaşacak. Turnuvadaki son iki maçını kazanarak çıkışa geçen sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak hem puanını 9’a yükseltmeyi hem de gruptan çıkma yolunda büyük avantaj elde etmeyi hedefliyor.

Ajax - Galatasaray maçı hangi kanalda?

Kritik mücadele, 5 Kasım Çarşamba günü Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da, Johan Cruijff Arena’da oynanacak. Ajax - Galatasaray maçı saat 23.00’te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Galatasaray ve Ajax’ın son durumu

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne kötü bir başlangıç yapmasına rağmen son haftalarda toparlandı. İlk maçta Eintracht Frankfurt’a 5-1 yenilen temsilcimiz, ardından Liverpool’u 1-0 ve Bodo/Glimt’i 3-1 mağlup ederek 6 puana ulaştı. Ajax ise tarihinin en kötü Şampiyonlar Ligi başlangıçlarından birini yaşıyor. Hollanda ekibi, ilk üç haftada sırasıyla Inter’e 2-0, Marsilya’ya 4-0 ve Chelsea’ye 5-1 mağlup olarak puan alamadı.

Galatasaray muhtemel 11’i: Uğurcan – Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs – Torreira, Lemina – Sane, Sara, Sallai – Osimhen

Ajax muhtemel 11’i: Pasveer – Gaael, Itakura, Baas, Wijndal – Regeer, Klaassen, Gloukh – Moro, Godts, Weghorst

İlkay Gündoğan Ajax deplasmanında yok

Galatasaray’da sakatlık şoku yaşanıyor. İlkay Gündoğan, Bodo/Glimt maçı öncesi yapılan antrenmanda sakatlandığı için Ajax karşısında forma giyemeyecek. Öte yandan sakatlığını atlatan Wilfried Singo takıma dönerken, Yunus Akgün’ün durumu ise maç günü netleşecek.

Galatasaray erken gol alışkanlığını sürdürüyor

Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde dikkat çeken bir istatistiğe imza atan Galatasaray, oyunların ilk 16 dakikasında gol bulma alışkanlığıyla öne çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, Frankfurt karşısında 8. dakikada, Liverpool karşısında 16. dakikada ve Bodo/Glimt karşısında 3. dakikada ağları sarsmıştı.

Galatasaray 13 yıl sonra bir ilki hedefliyor

Cimbom, 13 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi’nde üst üste üç galibiyet almak için sahaya çıkacak. Son olarak 2012-2013 sezonunda Fatih Terim yönetiminde CFR Cluj, Manchester United ve Braga karşısında üç maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, Ajax’ı yenmesi halinde bu başarıyı tekrarlayacak.

Ajax’ta önemli eksikler

Ev sahibi Ajax’ta cezalı Kenneth Taylor, Galatasaray’a karşı forma giyemeyecek. Ayrıca sakatlıkları bulunan Steven Berghuis, Kasper Dolberg ve Branco van den Boomen’in durumları maç günü netlik kazanacak.

Ajax - Galatasaray maçı öncesi öne çıkanlar

🕙 Tarih: 5 Kasım Çarşamba

🏟️ Stat: Johan Cruijff Arena (Amsterdam)

⏰ Saat: 23.00

📺 Yayın: TRT 1 (Canlı)

⚽ Hedef: Galatasaray, 9 puana ulaşarak ilk 8 için avantaj elde etmek istiyor.

Sonuç: Galatasaray tarih yazmak istiyor

Son haftalarda formunu yükselten Galatasaray, kötü günler geçiren Ajax karşısında kazanarak Şampiyonlar Ligi’nde 13 yıl sonra üç maçlık galibiyet serisini yakalamayı hedefliyor. Ajax-Galatasaray maçı, futbolseverler için Şampiyonlar Ligi gecesinin en dikkat çeken mücadelelerinden biri olacak.