Ajax forveti, Instagram'da ayrıldığını duyurdu

Don O’Niel, Ajax’tan ayrılmak üzere. Voetbal International, cumartesi günü yaptığı haberde, sağ kanat oyuncusunun Al-Ahli’ye transferini tamamlamak üzere Katar’a doğru yola çıktığını bildirdi.

O’Niel’in Ajax ile sözleşmesi 2027 ortasına kadar devam ediyor. Dolayısıyla Amsterdam kulübü, kanat oyuncusu için tam olarak ne kadar bir transfer ücreti alacağı henüz bilinmese de, her halükarda bir transfer ücreti alacak.

“13 yılın ardından kulüpten ayrılmaya karar verdim. Buraya altı yaşında bir çocuk olarak geldim ve şimdi genç bir adam olarak ayrılıyorum. Ajax beni sadece bir futbolcu olarak değil, bugün olduğum kişi olarak da şekillendirdi. İşte bu yüzden bu kararı vermek hiç de kolay olmadı. Yine de sonuçta bu, gelişimim için doğru adım gibi geldi,” diye yazdı Ajax’tan ayrılan oyuncu Instagram’da.

“Son yıllarda bu yolculuğumun bir parçası olan herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Antrenörlerden ve teknik kadrodan takım arkadaşlarıma ve taraftarlara kadar. Tüm desteğiniz, güveniniz ve sonsuza kadar kalbimde taşıyacağım unutulmaz anılar için teşekkürler. Ajax, kalbimde her zaman özel bir yere sahip olacak. Her şey için teşekkürler,” diye ekliyor minnettar O’Neil.

Newcastle United’a transfer olan Sean Steur, Jorthy Mokio ve Rayane Bounida gibi isimler de yorumlarda O’Niel’e kalp emojisi gönderdi.

O'Niel, 2013 yılında Ajax'ın altyapısına katıldı ve ardından tüm genç takımlarda forma giydi. Mayıs 2024'te Jong Ajax formasıyla profesyonel futbola adım attı. Birkaç ay sonra ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı.

Sağ kanat oyuncusu, Ajax 1'de birkaç yıl yedek kulübesinde kaldı, ancak sahaya çıkma şansı bulamadı. Jong Ajax'ta O'Neil'in forma giydiği maç sayısı 38'e ulaştı.