Ajax, Feyenoord ve PSV, Emmanuel Fejokwu’yu kaçırdı

Belçika’nın önde gelen kulübü Club Brugge, Perşembe günü resmi kanalları aracılığıyla Emmanuel Fejokwu’nun kariyerine kulüpte devam edeceğini duyurdu. 16 yaşındaki savunma oyuncusu, West Ham United’dan transfer edildi ve üç yıllık sözleşme imzaladı.

Fejokwu Hollanda'da doğdu, ancak küçük yaşta İngiltere'ye taşındı ve burada West Ham'da yetişti.

FIFA’nın idari onayı alınmak kaydıyla Fejokwu, Club NXT’ye katılacak. Bu genç takım, Belçika’nın ikinci liginde mücadele ediyor.

Bu yılın başlarında Fejokwu’nun adı, Hollanda’nın en iyi üç kulübüyle de sıkça anılmıştı. Ajax, Feyenoord ve PSV bu transferi kaçırmış oldu.

Hollanda dışından da ilgi büyüktü. Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen ve RB Salzburg gibi kulüpler, Inter, RSC Anderlecht, LOSC Lille ve AS Monaco gibi kulüplerle birlikte bilgi aldı.

Geçtiğimiz sezon Fejokwu, West Ham U18 takımında forma giydi. Çok yönlü savunma oyuncusu, hem İngiltere hem de Hollanda adına genç milli takımlarda forma giydi.

Dolayısıyla Fejokwu, gelecekte önemli bir karar vermek zorunda kalabilir. Club Brugge’de Bjorn Meijer ve Ludovit Reis gibi iki vatandaşıyla bir araya gelecek.