Ajax, FC Volendam ile anlaşmanın ardından bir oyuncusuna daha veda ediyor

Ajax ve FC Volendam’ın ortak bir basın açıklamasıyla duyurduğu üzere Kayden Wolff kariyerine FC Volendam’da devam edecek. Het Andere Oranje’nin 20 yaşındaki hücum oyuncusu için ne kadar ödeyeceği bilinmiyor.

Wolff, 2021’de tam tersine FC Volendam’dan Ajax’a transfer olmuştu. Amsterdam ekibi o dönemde oyuncunun bonservisi için 100 bin euro ödemişti.

Ancak Almere doğumlu hücum oyuncusu Amsterdam’da çıkış yapmayı başaramadı ve bu nedenle gelecek sezon Eerste Divisie’de mücadele edecek olan Volendam’a geri dönüyor.

Wolff, Eerste Divisie’ye yabancı bir isim değil. Genç oyuncu geçen sezon Jong Ajax formasıyla ikinci seviyede 25 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda beş gol attı ve iki asist yaptı.

Wolff, Hollanda 18 Yaş Altı Milli Takımı’nda da forma giydi. Sol kanat oyuncusu bu takım adına dört kez sahaya çıktı. Bir gol attı.

Ajax, çarşamba günü Kian Fitz-Jim ile de vedalaştı. Orta saha oyuncusu, Torino’daki sağlık kontrolünden geçmek üzere Torino’ya gidiyor ve ardından 2030 yılının ortasına kadar sürecek sözleşmeye imza atacak. Ajax, oyuncunun bonservisi için 3 milyon euro alacak.