Ajax, perşembe akşamı Johan Cruijff ArenA’da Konferans Ligi play-off turu rövanşında FC Sion’u konuk edecek. Teknik direktör Míchel Sánchez’in ekibi 2-4’lük avantajı koruyacak ve karşılaşma bu kez Hollanda’daki herkes tarafından televizyondan ya da internetten ücretsiz canlı izlenebilecek.

Amsterdam’daki maçın başlama saati 27 Ağustos Perşembe günü 20.00. Ajax, geçen hafta İsviçre’de çok iyi bir avantaj elde eden Amsterdam ekibi olarak, iyi bir sonuç alması halinde Konferans Ligi lig aşamasına katılmayı garantileyebilir.

Sion ile oynanan ilk maçı birçok taraftar için takip etmek daha az kolaydı. Karşılaşmanın KIJK üzerinden 4,99 euro karşılığında satın alınması gerekiyordu ve ayrıca çeşitli izleyiciler canlı yayında sorun yaşadı.

Rövanşta ise durum farklı. Ziggo Sport yayın haklarına sahip ve Ajax - FC Sion maçını, Ziggo aboneleri için 14. kanalda erişilebilir olan Ziggo Sport ana kanalı üzerinden canlı yayımlayacak.

Ziggo aboneliği olmayan futbolseverler de maçı ücretsiz izleyebilecek. Ziggo Sport Free üzerinden ücretsiz bir hesap oluşturulduktan sonra Ajax ile FC Sion arasındaki maçın canlı yayını açılabilecek.

Bu durum, televizyon ve internet hizmetini başka sağlayıcılardan alan kişiler için de geçerli. Dolayısıyla Ajax’ın Avrupa maçını izlemek için ek bir Ziggo Sport aboneliği yaptırmaları gerekmiyor.

Yayın 19.25’te maç önü programıyla başlayacak, ardından saat 20.00’de ilk düdük çalacak. Avusturyalı hakem Julian Weinberger, UEFA tarafından Johan Cruijff ArenA’daki karşılaşmayı yönetmekle görevlendirildi.

Ajax, İsviçre’deki 2-4’lük galibiyet sayesinde rövanşa rahat bir avantajla çıkıyor. İki ayaklı eşleşmenin galibi Konferans Ligi lig aşamasına yükselecek.