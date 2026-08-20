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Rian Rosendaal

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Ajax, FC Sion karşısında maça ilk 11’de dört yeni transferle başlıyor

Sion - Ajax
Sion
Ajax
Conference League Qualification

Ajax, perşembe günü Konferans Ligi play-off turunda FC Sion ile karşılaşacak. Teknik direktör Míchel, Amsterdam ekibinin deplasmandaki maç kadrosunu açıkladı.

Ajax'ta Marc-André ter Stegen kalede olacak. Amsterdam temsilcisinin savunma dörtlüsü sağdan sola Anton Gaaei, Aaron Bouwman, Youri Baas ve Caio Henrique'den oluşuyor.

İsviçre'de Ajax orta sahasında kontrolü sağlaması beklenen isim Youri Regeer olacak. Davy Klaassen de ilk 11'de yer alırken, Julian Brandt hücumdaki dinamizmi sağlamak için Ajax kadrosuna geri dönüyor.

Marcos Leonardo, Sion karşısında en uçta görev yapacak. Steven Berghuis (sağda) ve Oscar Gloukh'un (solda), Brezilyalı forvete kanatlardan destek vermesi bekleniyor.

Ajax böylece ilk olarak deplasmanda oynayacak, rövanş ise 27 Ağustos Perşembe günü Amsterdam'da yapılacak. İki ayaklı eşleşmenin galibi, Konferans Ligi ana tablosuna kalacak.

Conference League Qualification
Sion crest
Sion
SIO
Ajax crest
Ajax
AJX

Ajax'ın muhtemel 11'i: Ter Stegen; Gaaei, Bouwman, Baas, Henrique; Regeer, Klaassen, Brandt; Berghuis, Leonardo, Gloukh.

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