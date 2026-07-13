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Anton GaaeiIMAGO
Sam Vreeswijk

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Ajax, Eintracht Frankfurt’un Anton Gaaei için yaptığı ilk teklifi gülerek reddetti

Transfers
Ajax
Eintracht Frankfurt
A. Gaaei

De Telegraaf’ın haberine göre, Ajax, Eintracht Fransa’nın Anton Gaaei için yaptığı ilk teklifi gülerek reddetti. Gazeteye göre, teklifin tutarı iki milyon avrodan biraz fazlaydı.

Gaaei ise Frankfurt ile 2031 ortasına kadar sürecek bir sözleşme konusunda zaten anlaşmaya varmıştı. Ancak iki kulübün de bu konuda bir uzlaşmaya varması gerekiyordu.

Ancak bu konuda henüz bir anlaşma sağlanamadı. ESPN, Pazartesi günü Ajax’ın 7,5 ile 8,5 milyon euro arasında bir transfer ücreti talep ettiğini bildirmişti.

Bundesliga kulübünün teklifi bu rakama yaklaşamıyor. De Telegraaf, Ajax’ın “Alman kulübünün ilgisini şimdilik ciddiye almadığını” yazıyor.

Ajax ve teknik direktör Míchel açısından bakıldığında, 23 yaşındaki sağ bek bu yaz mutlaka ayrılmak zorunda değil. Gaaei’nin Johan Cruijff ArenA’daki sözleşmesi 2028 ortasına kadar devam ediyor.

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Ajax, Danimarkalı oyuncuyu üç yıl önce Viborg FF’den transfer etmişti; Viborg FF, bu transferden 4,5 milyon euro gelir elde etmişti. Gaaei, bugüne kadar Ajax formasıyla 111 maça çıktı ve yedi gol, on üç asist kaydetti.

Gaaei’nin Ajax ile 2028 ortasına kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor. Transfermarkt’a göre, oyuncunun piyasa değeri şu anda 5 milyon avro.

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