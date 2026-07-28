Ajax, Edson Álvarez’ın geri dönüşü üzerinde çalışıyor

Mike Verweij’in salı günü aktardığına göre Ajax, Edson Alvarez’i geri getirmek için yoğun çaba harcıyor. Meksikalı oyuncu, sportif direktör Jordi Cruijff ile de görüşmeler yaptı.

Ancak De Telegraaf’ın Ajax muhabirine göre anlaşma yine de karmaşık olacak. Ajax’ın ayrıca Meksikalı oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Real Sociedad’dan ciddi bir rekabetle karşı karşıya olduğu da belirtiliyor.

West Ham United, bu yaz Álvarez ile yollarını ayırmak istiyor. Kulüp, oyuncu için hâlâ on beş milyon euro talep ediyor. Ajax bu rakamı ödemeye hazır, ancak önce satış yapması gerekiyor.

Giden transferler henüz hız kazanmadığı için kulüp, Álvarez’e yaklaşmak konusunda uzun süre bekledi. Ancak Real Sociedad’ın rekabeti kızıştıkça Ajax’ın artık harekete geçmesi gerekecek.

Sportif direktör Jordi Cruijff, Ajax’taki ilk döneminde Amsterdam ekibinin formasını 147 kez giyen ön libero ile zaten görüştü. Alvarez bu süreçte on üç gol attı ve altı asist yaptı.

Verweij’e göre görüşmelerin “anahtarı”, West Ham United’ın Álvarez için ödenmesi gereken 38 milyon euronun on dört milyonunu Ajax’a hâlâ borçlu olması olabilir. Verweij, “Yine de Ajax’ın, West Ham United’ın son ödeme taksitlerini öne çekmek yerine kendi ‘savaş kasasını’ bir transfer aracılığıyla oluşturmayı tercih ettiği bildiriliyor” diye yazdı.



Real Sociedad, transfer haklarının yüzde ellisi için 7,5 milyon euroluk bir teklif yaptı. Bu seçenek Ajax tarafından da değerlendiriliyor. Ajax ayrıca olası bir kiralama dönemini de düşünüyor, ancak West Ham buna pek sıcak bakmıyor.







