Ajax, pazar akşamı Werder Bremen ile Youri Regeer için kesin anlaşmaya vardı. Bunu De Telegraaf, Algemeen Dagblad'ın ardından doğruladı. 23 yaşındaki orta saha oyuncusuna sağlık kontrolü için Almanya'ya gitme izni verildi ve ardından kiralık transferin mümkün olan en kısa sürede tamamlanması gerekiyor.

Mali şartlar Ajax açısından oldukça avantajlı görünüyor. De Telegraaf'a göre Werder Bremen, Regeer'in kiralık dönemi boyunca tüm maaşını üstlenecek. Ayrıca Ajax bir kiralama bedeli alacak ve Alman ekibi 5 milyon euro tutarında satın alma opsiyonu da elde etti.

Ajax, Regeer'i Ocak 2025'te 4,5 milyon euro karşılığında FC Twente'den geri satın almıştı. Dönüşünden kısa süre sonra sakatlanan Amsterdam ekibinin altyapısından yetişen oyuncunun Ajax'taki ikinci dönemi hiçbir zaman tam anlamıyla ivme kazanmadı.

Regeer, gerçek bir 6 numaranın yokluğunda düzenli olarak ön libero olarak kullanıldı. Fred Grim ve Oscar Garcia döneminde çok süre aldı, Míchel Sánchez yönetiminde de ilk etapta bu pozisyonda başladı ancak ikna edici olamadı.

Sofyan Amrabat'ın gelişi, Amsterdam'daki geleceğini daha da kötü etkiledi. De Telegraaf'a göre Jordi Cruijff, Regeer'i tercihen bonservisiyle satmak istiyordu ancak satın alma opsiyonlu kiralama sonunda ulaşılabilecek en iyi formül oldu.

Regeer, Ajax A takımında şu ana kadar 57 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 2 gol ve 5 asist üretti. Johan Cruijff ArenA'daki mevcut sözleşmesi ise 2029 ortasına kadar devam ediyor.

Werder Bremen'e transferle ilgili evrak işlemleri şu anda hazırlanıyor. Kiralama bedeli, maaşının tamamen kulüp bütçesinden çıkması ve olası 5 milyon euroluk bonservis geliriyle Ajax, muhtemelen bir orta saha oyuncusu daha için alan yaratıyor. Míchel Sánchez, pazar günü Telstar maçının (0-4 galibiyet) ardından, bir sol kanat ve sağ stoperin yanı sıra bu yönde de yoğun şekilde arayışta olduklarını doğruladı.