Ajax, çok yönlü Gady Beyuku için yarışa katıldı

Ajax, Gady Beyuku’yu radarına aldı. Foot Mercato’nun haberine göre 20 yaşındaki Fransız genç milli oyuncu şu anda Serie B ekibi Modena ile sözleşmeli ve iddiaya göre birçok kulüp tarafından takip ediliyor.

Beyuku, Fransa’dan ayrıldıktan sonra İtalya’da forma giyiyor. Savunmacı, FC Versailles ve Football Club 93 Bobigny başta olmak üzere çeşitli takımların ardından Triestina’ya transfer oldu, ancak burada A takımda resmi bir maça çıkmadı.

Beyuku daha sonra Modena’da İtalya’nın ikinci kademesinde çıkış yapmayı başardı. Sağ bek, şu ana kadar Serie B kulübü adına 45 maça çıktı ve bu süreçte üç gol ile bir asistlik katkı verdi.

Ancak Foot Mercato’ya göre Ajax, Beyuku’nun durumunu yakından takip eden tek kulüp değil. Vancouver Whitecaps, Juve Stabia ve Avellino da oyuncuyla ilgilenirken, adı açıklanmayan bir Fransız kulübü de devrede.

Beyuku daha önce 20 Yaş Altı Dünya Kupası’nda da dikkatleri üzerine çekmişti. Fransız oyuncu, yedi maçın altısında ilk 11’de başladı ve milli genç takım formasıyla etkileyici bir performans sergiledi.

Fransa 20 Yaş Altı Milli Takımı ise sonunda Fas’a penaltılarla elendi. Üçüncülük maçında da ekip, Kolombiya’ya üstünlük kuramadı.

Savunmacı, savunmanın birçok bölgesinde görev yapabiliyor, ancak doğal pozisyonu sağ bek. Transfermarkt’a göre Beyuku’nun güncel piyasa değeri yaklaşık 2,5 milyon euro.

Beyuku’nun Modena ile sözleşmesi 2028 yılının ortasına kadar devam ediyor.