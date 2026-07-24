Ajax ciddi bir kazanç elde edebilir: Piyasa değeri 12 milyon euro olan oyuncuya ilgi var

Portekiz'de CNN'in muhabiri Bruno Andrade'nin aktardığına göre, Josip Sutalo Benfica'nın listesinde yer alıyor. Henüz resmi bir teklif yapılmadı.

Ancak bu durum kısa süre içinde değişebilir. Benfica, Antonio Silva'nın satılması halinde teklif yapmayı planlıyor. Portekiz ekibi, onun Bournemouth'a transferi için anlaşmaya yakın.

Transfermarkt verilerine göre Sutalo'nun güncel piyasa değeri hâlâ 12 milyon euro. Oyuncunun Amsterdam'da 2028 yılı ortasına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Hırvat savunmacı, Dünya Kupası nedeniyle hâlâ tatilde olduğu için geçen perşembe günü FK Vojvodina'ya karşı oynanan Konferans Ligi elemelerinde forma giymedi. Ajax, bu maçı 4-1 kazandı.

Sutalo şu ana kadar Ajax formasıyla 108 maça çıktı, ancak buna rağmen Jordi Cruijff onu satmak istiyor. Habere göre Amsterdam ekibi, “makul bir teklif” gelmesi halinde anlaşmaya varacak.

Sutalo'nun satılması halinde Amsterdam'da büyük bir sorun yaşanmayacak. Teknik direktör Míchel'in elinde hâlâ Daley Blind, Youri Baas, Dies Janse, Ko Itakura ve Aaron Bouwman bulunuyor.



