Ajax, kulübün resmi kanallarından yaptığı açıklamayla Thilo Kehrer'i kadrosuna kattığını duyurdu. 29 yaşındaki savunmacı, sezonun geri kalanında AS Monaco'dan kiralandı. Daha çok Jong Ajax'ta forma giyecek olan Gerónimo Spina'nın (21) transferi de resmen açıklandı.

Ajax'ın internet sitesine konuşan teknik direktör Jordi Cruijff, “Thilo son derece profesyonel ve çok iyi bir oyuncu, ayrıca önemli bir tecrübe getiriyor” dedi. “Güçlü bir mentaliteye sahip ve en üst seviyedeki performans baskısına alışkın.”

“Ayrıca onun varlığı savunmada sağlıklı bir rekabet ortamı yaratıyor ki bu da kadro içindeki denge ve yoğunluk açısından büyük önem taşıyor.”

Ajax'ta 6 numaralı formayı giyecek olan Kehrer, takımın savunmasını güçlendirecek. İddialara göre Ajax'ın ödeyeceği kiralama bedeli iki milyon euro ve anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmuyor.

Hem stoperde hem de sağ bekte görev yapabilen Kehrer, aynı zamanda ciddi bir tecrübe de beraberinde getiriyor. Alman oyuncu, VfB Stuttgart ve Schalke 04 altyapılarında yetişti, ardından Paris Saint-Germain'e transfer oldu.

Kehrer, 2022'de West Ham United'a transfer oldu. İki yıl sonra ise ilk olarak kiralık olarak Monaco'ya gitti. Fransız kulübü daha sonra oyuncunun bonservisini aldı. Kehrer, kariyeri boyunca Almanya Milli Takımı formasını da 28 kez giydi.

Gerónimo Spina

Böylece Spina'nın transferi de resmiyet kazandı. 21 yaşındaki savunmacı, Johan Cruijff ArenA'da 2028 ortasına kadar sürecek ve bir yıl opsiyon içeren bir sözleşmeye imza attı. Ajax, “Spina hemen Jong Ajax kadrosuna katılacak” ifadelerini kullandı.

Kısa süre önce De Telegraaf, Ajax'ın Spina için Atlético'ya bonservis bedeli ödemek zorunda olmadığını yazmıştı. Ancak İspanyol kulübü, savunmacının performansa dayalı belirli şartları yerine getirmesi halinde gelir elde edebilecek. Bu bonusların ne kadar yükselebileceği ise bilinmiyor.